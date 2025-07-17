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Известия.ru

Стало известно об отмене международного военно-технического форума «Армия»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Международный военно-технический форум «Армия» отменен. Об этом 16 июля сообщил источник «Известий».

При этом на данный момент сайт «Армия-2025» по-прежнему функционирует. Там указано, что мероприятие состоится 11–14 августа 2025 года и что в этом году оно проводится только для специалистов.

Форум «Армия» — главное выставочное мероприятие Министерства обороны России, которое проводится ежегодно с 2015 года в парке «Патриот». Ранее форум проходил в течение семи дней, однако в 2024 году программа была сокращена до трех дней.

За время своего существования форум стал одним из крупнейших мировых смотров продукции военного назначения, а также внес серьезный вклад в развитие военно-технического сотрудничества между странами. Ежегодно его посещали представители оборонной отрасли разных государств мира.

В рамках форума организовывались научно-деловая программа, культурные мероприятия и выступления пилотажных групп.

В августе прошлого года в рамках форума «Армия-2024» был проведен круглый стол под названием «10 лет под санкциями в условиях западной информационной блокады: вызовы и возможности». Тогда на мероприятии приглашенные эксперты обсудили способы борьбы с распространением враждебной информации.

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Минoбороны РФ
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Форум "Армия - 2024"
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