«Разморозки членства не будет»: Пашинян заявил о вероятном выходе Армении из состава ОДКБ

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Членство Армении в ОДКБ с большой вероятностью прекратится, Ереван не намерен возвращаться к полноценной работе в составе организации. Об этом заявил Никол Пашинян в ходе пресс-конференции для журналистов.

Армянский премьер-министр заявил, что считает более вероятным окончательный выход страны из ОДКБ, чем восстановление полноценного членства. На данный момент окончательного решения не принято, но всё идет к тому, что Организация Договора Коллективной Безопасности лишится одного из своих членов.

Более вероятно, что мы выйдем из ОДКБ, чем то, что мы разблокируем свое членство в этой организации.

— заявил Пашинян.

Ранее Ереван заморозил свое участие в ОДКБ под предлогом, что организация якобы угрожает национальной безопасности Армении. Перед этим Пашинян возложил на ОДКБ и Россию потерю Нагорного Карабаха, хотя сам сдал все руководство непризнанной республики Азербайджану.

Также Армения с большой вероятностью потеряет членство в ЕАЭС, поскольку намерена вступить в Евросоюз. Но этот выбор будет сделан позже. Пока же Ереван намерен пользоваться всеми выгодами этой организации. Ну и напоследок: Армения подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).