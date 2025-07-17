ЗРПК "Панцирь": лучший в своем классе

ЦАМТО, 16 июля. Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь", созданный в 1994 году, задал новую планку в стандартах противовоздушной обороны.

Предотвращение всех видов воздушных угроз, высокоэффективные и при этом недорогие ракеты, автономность работы, высокая мобильность, успешное противостояние атакам БЛА – все это делает "Панцирь" золотым звеном в эшелонированной системе российской ПВО.

Он состоит на вооружении многих стран, постоянно совершенствуется и продолжает оставаться лучшим в своем классе. Свою незаменимость "Панцирь" еще раз доказал в ходе специальной военной операции, где он регулярно сбивает хваленые Storm Shadow, ATACMS и другое западное оружие.

Подробный материал об уникальном комплексе и его новейших модификациях размещен 16 июля в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

Лучший в своем классе

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" может устанавливаться на колесном или гусеничном шасси, размещаться на прицепе либо монтироваться стационарно. Управление системой осуществляется экипажем из двух-трех операторов. Основу его вооружения составляют автоматические пушки и управляемые ракеты с радиокомандным наведением с радиолокационными и инфракрасными каналами слежения.

Главный инструмент поражения – ракеты, которые уничтожают воздушные цели на дальности от 1,5 км. Все, что подлетает ближе, добивается огнем пушек. Кроме того, пушки используются как средство самообороны – для защиты машины и экипажа от наземной угрозы. Хотя основное предназначение комплекса – борьба с воздушными целями, он с высокой эффективностью поражает и наземные объекты, а также низколетящие цели, включая вертолеты и БЛА.

"Панцирь-С1" предназначен для защиты наземных объектов от всего спектра воздушных угроз, как пилотируемых, так и беспилотных. Его радиолокационная система способна обнаруживать цели с эффективной площадью рассеяния всего 2-3 см2 – этого достаточно, чтобы засечь и поразить даже небольшие разведывательные дроны или миниатюрные коптеры.

Фазированная антенная решетка (ФАР) с тысячами передающих и приемных элементов работает в миллиметровом диапазоне, позволяя одновременно отслеживать и обстреливать до четырех целей. При необходимости радарную часть дополняет оптический канал. Надежность конструкции такова, что даже при частичном выходе из строя антенны система продолжает функционировать.

Еще одно важное преимущество "Панциря" – мобильность. Благодаря модульной архитектуре его можно быстро развернуть в любой точке и установить на любую платформу.

"Панцирь-С1" эффективен как одиночный комплекс, но его возможности максимально раскрываются в составе дивизиона. Каждая машина может одновременно атаковать четыре цели, соответственно, группа из четырех установок способна поражать до 16 целей. По словам разработчиков, на базе таких комплексов можно выстроить полноценную систему ПВО небольшой страны без крупных финансовых затрат.

Наведение осуществляется с земли, что позволило сделать ракету максимально простой, быстрой и дешевой. При этом она демонстрирует выдающиеся летно-баллистические характеристики.

Благодаря инновационным технологиям корпус ракеты получается очень легким. После старта она набирает огромную скорость, и дальнейшее движение продолжается уже без маршевого двигателя. Отсутствие инверсионного следа делает ракету малозаметной. При приближении к цели она подрывается, создавая облако поражающих элементов, которые гарантированно уничтожают объект.

Аналогичные комплексы разрабатывались и на Западе, например немецко-французский "Роланд" или французский "Кроталь". Но достичь выдающихся результатов их конструкторам не удалось – высокая точность при управлении ракетой с земли покорилась только нашим оружейникам.

Семейство "Панцирей" растет

Работа по совершенствованию зенитных комплексов в холдинге "Высокоточные комплексы" не прекращается ни на день. Летом 2024 года Ростех провел успешные испытания новейшего варианта одного из представленных комплексов. Эта модификация специально разработана для нужд Сухопутных войск и отличается новым гусеничным шасси, что позволяет системе уверенно двигаться в колонне ПВО даже по бездорожью и снежной целине. Помимо повышенной проходимости, комплекс получил два типа зенитных управляемых ракет и расширенную зону поражения. В результате значительно повышена эффективность прикрытия войск от ударов с воздуха на малых высотах и в ближней зоне.

В линейке также есть морской вариант, созданный на базе "Панцирь-С" в 2015 году, – "Панцирь-МЕ". Комплекс получил мощный боевой модуль: восемь зенитных управляемых ракет на пусковой установке и еще 32 – в подпалубном боекомплекте. Артиллерийскую часть составляют два шестиствольных 30-мм автомата с суммарной скорострельностью свыше 10 тыс. выстр./мин.

"Панцирь-МЕ" оснащен высокоинтеллектуальной многорежимной адаптивной радиолокационно-оптической системой управления, а работа оператора – от обнаружения до уничтожения цели – полностью автоматизирована. Комплекс адаптирован к морским условиям, в том числе к качке, и может устанавливаться на любые корабли водоизмещением от 300 тонн, а также на неподвижные береговые платформы.

Ответ на новые вызовы

По словам главного конструктора комплекса, беспилотники изначально являлись одним из типов целей, с которыми должен бороться "Панцирь". И если на момент создания комплекса это были достаточно крупные и скоростные цели самолетного типа, то потом дроны стали малогабаритными, с малой эффективной площадью рассеяния, летающие на малых скоростях.

Опыт боевых действий показал эффективность комплекса против любых типов беспилотных средств. Для этого локационные средства "Панциря" были адаптированы под обнаружение и точное сопровождение малозаметных целей, также была доработана ракета.

В ходе специальной военной операции использование дронов приобрело массовый характер. Разнообразные беспилотники, летящие в сторону военных и гражданских объектов, стали одной из главных целей "Панциря".

При этом активно развивающиеся и меняющие тактику дроны остаются сложной целью для любых средств ПВО. Ни у одной страны в мире нет подобного опыта противодействия. Преимущество российского оружия отметили даже специалисты НАТО, признав в своих отчетах "Панцирь" идеальным средством для противодействия по всему спектру БЛА: от малых до тактических.

Для защиты промышленных и административных объектов от массированных атак БЛА была разработана новейшая модификация – комплекс "Панцирь-СМД-Е". От предыдущей модели он отличается тем, что в нем установлены мини-ракеты, а боекомплект увеличился в четыре раза: с 12 до 48 ракет, что позволяет более эффективно отражать массированные налеты дронов. При этом контейнер с четырьмя ракетами ближнего перехвата устанавливается в стандартное посадочное место ракеты "Панциря". В зависимости от задач боевого дежурства расчеты могут устанавливать различные комбинации из малогабаритных и обычных ракет, повышая вариативность средств для поражения воздушных целей.

В зоне специальной военной операции "Панцири-С" отлично зарекомендовали себя как средство противовоздушной обороны различных объектов. Комплексы неизменно получают высокую оценку от военнослужащих, отмечающих их надежность, неприхотливость и широту применения. И, конечно, с самого начала спецоперации экипажи "Панцирей" защищают небо российских городов, критические объекты промышленности и инфраструктуры от атак с воздуха. А отечественная оборонка наращивает темпы производства, чтобы обеспечить войска нужным количеством комплексов, говорится в материале, размещенном на сайте ГК "Ростех".