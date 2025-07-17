Польша раскрыла данные об экспорте вооружений в 2024 году

ЦАМТО, 16 июля. Польша направила в Регистр обычных вооружений ООН (UNROCA) начальный отчет об экспорте вооружений в 2024 году. Более подробный отчет будет опубликован позднее Министерством иностранных дел Польши.

Согласно изложенным в опубликованном отчете данным, в 2024 году польская военная промышленность экспортировала:

- 295 боевых бронированных машин различных типов на Украину;

- 18 ед. 155-мм самоходных гаубиц "Краб" на Украину;

- 78 ед. 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" на Украину;

- 10 ед. 85-мм противотанковых пушек Д-44М на Украину;

- 10 вертолетов S-70i на Филиппины;

- 3 вертолета S-70i в США;

- 67 ПЗРК "Перун" в Эстонию;

- 12 ПЗРК "Перун" в Латвию;

- 44 ПЗРК "Перун" в Молдову;

- 40 ПЗРК "Перун" в Норвегию.

В случае с ПЗРК "Перун" точно определить идет ли речь о ракетах либо ракетах с пусковыми механизмами невозможно. Польский производитель Mesko обычно предлагает в комплекте один пусковой механизм и две ракеты. Тем не менее, заказчики могут приобрести их в другой комплектации либо только ракеты для пополнения запасов.

Следует отметить, что, судя по отчету, в 2024 году новым покупателем ПЗРК "Перун" стала Молдова. Кроме того, хотя это и не указано в отчете, открытые источники сообщали о передаче Польшей неизвестного количества ПЗРК "Перун" Украине.

В январе 2024 года Министерство обороны Грузии объявило о подписании с польской компанией Mesko S.A. соглашения на поставку переносных зенитных ракетных комплексов "Перун". Исходя из представленных данных, поставки в эту страну пока не начались.

Что касается вертолетов, то по информации Defence24.pl, всего в период с 2011 по 2024 гг. Польша задекларировала экспорт 94 машин, произведенных на мощностях PZL-Mielec, которая принадлежит американской корпорации Lockheed Martin:

50 ед. – в США;

26 ед. – на Филиппины;

6 ед. – в Турцию;

6 ед. – в Чили;

5 ед. – в Таиланд;

1 ед. – в Бруней.

Приведенные данные включают только основные продажи и не отражают общий объем экспорта вооружений Польши. Его точная стоимость станет известна только после публикации отчета МИД Польши осенью.

Что касается импорта обычных вооружений, то данный раздел в отчете Польши пока не заполнен, хотя известно о поставках стране в больших количествах танков K2 и M1 "Абрамс", 155-мм самоходных гаубиц K9 и модулей РСЗО K239 из Республики Корея и США.

Указана лишь поставка легких вооружений, включая 1 ручной подствольный или станковый гранатомет из США, 192 безоткатных орудия (гранатомета) из Швеции и 3504 ПТРК и ПТУР из Норвегии.