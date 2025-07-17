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Военное обозрение

На Украине показали обломки «юбилейного», 30000-го, российского БПЛА «Герань-2»

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские ресурсы опубликовали фотографию обломков российского БПЛА «Герань-2», на котором можно увидеть серийный номер Ы30000. Исходя из нанесенных на обломках цифр, можно предположить, что для ударов по целям на Украине был применен «юбилейный», 30000-й беспилотник-камикадзе этого типа.

Применение дронов семейства «Герань» в рамках украинского кризиса стало одним из наиболее значимых аспектов современной асимметричной войны. Атаки беспилотников-камикадзе оказывают существенное влияние на оперативно-стратегический ландшафт. При этом определяющим фактором их использования является не столько технологическое превосходство, сколько соотношение их стоимости и эффективности.

Несмотря на свою относительно небольшую скорость и высокий акустический профиль, в контексте боевых действий на Украине «Герани» представляют собой значительную угрозу для противника и существенно влияют на общую динамику конфликта. Стоимость одной «Герани» (или в сочетании с дронами-обманками «Гербера») значительно ниже, чем стоимость большинства ракет, используемых современными ЗРК, для их перехвата, что создает для обороняющейся стороны крайне невыгодный «обмен».

Кроме того, «Герани» в последнее время все чаще применяются в массированных волнах или роях, что усложняет их перехват даже при наличии эффективных систем ПВО. Регулярные атаки «Гераней» истощают ПВО противника и наносят значительный ущерб его инфраструктуре в ближних и глубоких тылах.

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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