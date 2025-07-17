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Военное обозрение

На мощностях ОАК собрано уже 14 российских импортозамещённых авиалайнеров МС-21

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Источник изображения: topwar.ru

На мощностях Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) собрано уже 14 российских самолетов МС-21 с отечественными системами и агрегатами. Еще 9 самолетов находятся на более ранних этапах строительства. Первый из собранных авиалайнеров МС-21 уже выполняет сертификационные полеты в аэропорту Жуковский.

В рамках сертификации была протестирована работа бортового радиоэлектронного оборудования. После того как МС-21 провел в воздухе 3,5 часа, работа всех систем получила положительную оценку. Самолет оснащен российским комплексом БРЭО, отечественной вспомогательной силовой установкой, системами кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехникой и пультами самолетных систем. Кроме того, отечественные компоненты в значительной степени включены в состав системы электроснабжения, гидросистемы и шасси.

Заменены отечественными системы и компоненты иностранного производства, начиная от комплексных систем управления и электроснабжения, заканчивая подшипниками и датчиками уровня топлива. В настоящее время продолжается комплексная работа по улучшению их характеристик.

По словам председателя правительства России Михаила Мишустина, на секторальное развитие отечественного авиастроения в течение последующих шести лет предполагается направить не менее 765 млрд рублей. В частности, средства, выделяемые из бюджета на обеспечение федерального проекта «Производство самолетов и вертолетов», должны быть потрачены на создание конкурентоспособных разработок в авиаотрасли.

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