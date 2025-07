Источник изображения: Defense Acquisition Program Administration / The Korea Times

ЦАМТО, 16 июля. Южнокорейская компания Hyundai Rotem приступила к разработке танка нового поколения K3, который позиционируется как преемник основного боевого танка K2. Завершение разработки запланировано на 2040 год.

K3 разрабатывается Hyundai Rotem совместно с Агентством оборонного развития (Agency for Defense Development – ADD) и Агентством по технологиям и качеству (Defense Agency for Technology and Quality – DTaQ).

Концептуальная модель K3 впервые была представлена на Сеульской международной выставке ADEX-2023.

ОБТ K3 оснащен радиопоглощающими материалами для повышения скрытности и модернизированной башней с минимальным количеством выступов для повышения защиты. Бронированная задняя часть башни обеспечивает работу и защиту многоцелевых разведывательных беспилотников, повышая адаптируемость танка к будущим вызовам на ТВД.

Внутреннее пространство оптимизировано для эффективного использования пространства и комфорта, позволяя разместить трех членов экипажа. Кабина капсульного типа повышает безопасность личного состава, панорамные дисплеи виртуальной реальности обеспечивают полную ситуационную осведомленность.

K3 будет вооружен беспилотной башней со 130-мм гладкоствольной пушкой и системой автоматического заряжания. Огневая мощь дополнительно усилена системой подавления дронов и системой управления огнем на основе искусственного интеллекта.

Живучесть танка будет повышена благодаря новой системе композитной брони с керамическими модулями. Защитные возможности танка будут усилены системой подавления дронов и системой активной защиты (APS).

Особенностью нового ОБТ K3 станет его оснащение двигательной установкой на водородных топливных элементах вместо дизельной или газотурбинной установки, что позволит увеличить дальность хода и мобильность, а также снизить уровень шума при движении.

В ближайшей перспективе компания сосредоточится на оснащении танка гибридной дизель-электрической силовой установкой. Ожидается, что разработка этой силовой установки будет завершена раньше полностью водородного решения, что поможет ускорить принятие K3 на вооружение.