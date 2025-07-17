В зоне СВО рассказали о применении мотособак на радиоуправлении

ТАСС: В зоне СВО применяют мотособак на радиоуправлении

В зоне специальной военной операции (СВО) подразделения тылового обеспечения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад» применяют мотособак на радиоуправлении. Об этом ТАСС рассказал заместитель командира полка по тылу с позывным Ульяновск.

«Наземные беспилотные, так сказать, транспортные средства применяется у нас, мотособака на радиоуправлении», — сказал собеседник агентства.

По его словам, беспилотные транспортные средства используются на открытых участках для повышения живучести военнослужащих.

Грузоподъемность радиоуправляемой платформы достигает 150 килограммов, максимальная скорость — 25 километров в час. Для увеличения эффективности использования наземного изделия его сопровождает летательный беспилотник.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что бойцы 27-го артиллерийского полка 6-й дивизии Вооруженных сил России активно испытывают новый тип наземного FPV-дрона с проводным управлением на передовой.