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Военное обозрение

Украинский военный аналитик: ВС РФ практически не используют бронетехнику в боях, накапливая её для масштабного наступления

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Источник изображения: topwar.ru

Россия по максимуму использует отведенные ей Трампом 50 дней, начав новое масштабное наступление с применением большого количества бронетехники. С таким утверждением в интервью британской телерадиокомпании BBC выступил украинский военный аналитик Михаил Жирохов.

Как отметил украинский эксперт, российская армия в последнее время весьма редко использует бронетехнику, хотя имеет ее в достаточных количествах. Вместо этого бойцы ВС РФ атакуют позиции ВСУ пешком или используя мотоциклы и багги. То есть легкую технику. По его мнению, российское командование накапливает силы и бронетехнику, чтобы одним резким ударом прорвать фронт.

Здесь вопрос может быть в том, что они накапливают их, чтобы прорвать фронт… У меня создается такое впечатление, что россияне собрали для этого 100-120 тыс. человек и определенное количество танков.

— заявил Жирохов.

Как предполагается, до конца августа ВС РФ ударят сразу на двух направлениях, причем одна атака будет массированной с применением большого количества бронетехники, а вторая атака будет отвлекающей. Это позволит российским войскам прорвать фронт ВСУ. Дальше у эксперта закончилась фантазия, и он предположил, что на этом наступление закончится.

Стоит отметить, что о новом масштабном наступлении ВС РФ на Украине заявляли неоднократно. Западные издания тоже уверены, что в ближайшие дни Москва перейдет в большое наступление.

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Россия
Украина
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Минoбороны РФ
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