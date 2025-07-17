Расчет Трампа, что Европа оплатит украинский счет, усиливает давление на ее бюджет (Bloomberg, США)

Bloomberg: у ЕС нет денег на оплату оружия для Украины

У стран Европы огромные проблемы из-за новых обязательств по закупке американского оружия для ВСУ, сообщает Bloomberg. Государства — члены ЕС имеют обязательства в первую очередь перед своими гражданами — и политики недовольны тем, что чужая оборона отнимает у них столько денег.

Хорхе Валеро (Jorge Valero), Андреа Палашано (Andrea Palasciano)

План Дональда Трампа, по которому поставки вооружений на Украину оплатит Европейский союз, усиливает давление на должностных лиц ЕС, которые пытаются договориться как профинансировать смелые планы блока в области обороны.

Эти соображения непременно скажутся на напряженных бюджетных переговорах блока из 27 членов, которые только начинают двухлетний путь к компромиссу при распределении суммы в 1,2 триллиона евро (1,4 триллиона долларов). Многие европейские столицы хотят обеспечить стандартное финансирование фермеров и регионов, на которое приходится две трети бюджета, другие же стремятся перенаправить финансирование на новые и более насущные вопросы, включая оборону.

“Так много приоритетов, так мало денег”, — посетовал журналистам во вторник министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, отметив, что расходы на оборону будут конкурировать с действующими потребностями, включая сельское хозяйство. Предстоят “очень трудные” переговоры, сказал он.

Сложный бюджетный процесс ЕС развернулся в переменчивой геополитической обстановке: США при Трампе отходят от европейской безопасности и обязательств перед Украиной по защите от российского нападения. На этой неделе президент США пообещал предоставить “первоклассный” пакет вооружений, но подчеркнул, что расходы будут оплачиваться европейскими союзниками НАТО.

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, представит в среду проект семилетнего бюджета на период, начинающийся с 2028 года, чьим лейтмотивом станут безопасность и конкурентоспособность. Некоторые страны стремятся к использованию совместных займов для усиления влияния блока, что может быть выгодно Киеву.

Трудный процесс в несколько этапов осложняется еще больше назревшей в ЕС необходимостью ускорить перевооружение после многих лет недофинансирования. Конфликт с Россией, который длится уже четвертый год, и нестабильная поддержка США обнажили потребность континента в укреплении собственного военного потенциала.

Предложение Трампа о поставках оружия за счет европейской казны было встречено во вторник прохладно. Высокопоставленный представитель ЕС по вопросам внешней политики Кая Каллас предупредила, что если блок оплатит американское оружие, это будет считаться европейской поддержкой.

“Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине, — сказала Каллас. — Мы призываем всех сделать то же самое. Если вы обещали предоставить оружие, но говорите, что заплатит за него кто-то другой, это ведь, получается, не вы его предоставили, не так ли?”.

Оборонные расходы ЕС считаются отдельно и значительно уступают суммам, которые государства вкладывают по отдельности. Комиссар по обороне Андрюс Кубилюс подсчитал, что финансирование ЕС в следующем бюджетном периоде будет примерно в 40 раз меньше расходов на национальную оборону.

Договоры пока не позволяют блоку использовать финансирование ЕС на закупки американского оружия для Украины, подчеркнул Кубилюс. Однако столицам, возможно, придется воспользоваться общеблоковым кредитным фондом в 150 миллиардов евро для совместных закупок — это высвободит национальные средства для закупок готовой техники в США.

Но эти планы усложняются тем, что многие правительства ЕС пытаются обуздать постоянно растущий долг. На саммите ЕС в прошлом месяце канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что накопление государствами и компаниями кредитов обостряет риск нового финансового кризиса.

Другие, включая премьер-министра Испании Педро Санчеса, сомневаются, можно ли вообще выполнить новое обязательство НАТО по увеличению расходов на оборону до 5% от ВВП на фоне дефицита государственного финансирования.

Ряд стран, включая Францию, Испанию и Грецию, продвигают идею совместных займов для привлечения дополнительного финансирования. Испания предложила невозвратные субсидий членам НАТО на восточном фланге. Третьи, в том числе Италия, считают опору на государственный долг несостоятельной, учитывая шаткое финансовое положение ряда столиц.

Некоторые страны, долгое время выступавшие против масштабных общеевропейских бюджетов, теперь более открыты к новшествам — например, Дания. Однако в ходе закрытых обсуждений, состоявшихся в последние дни, выяснилось, что Германия и Нидерланды, по словам осведомленных источников, по-прежнему не согласны с выпуском общих государственных облигаций для финансирования оборонных расходов.

Липавский во вторник выступил против совместного долга, отметив, что хотел бы, в первую очередь погасить долги эпохи пандемии, на которые блок выделил средства в виде совместных облигаций.

ЕС создал кредитный инструмент в размере 150 миллиардов евро за счет общего долга для предоставления своим членам дешевых кредитов на совместные закупки с рядом стран, включая Украину. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала членов ЕС воспользоваться кредитом для прямых инвестиций в украинскую экономику, поскольку 40% промышленных мощностей страны не используются.

“Наши члены могут брать кредиты в рамках инициативы SAFE и закупать продукцию напрямую у украинской оборонной промышленности. Для наших членов это высокое качество, скорость и дешевизна, — сказала она в этом месяце. — Для Украины же — не только важные доходы, но и возможность укрепить свою военно-промышленную базу”.