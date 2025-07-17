Украина представила ударный дрон-матку «Урсула»

Defense News: Украинская компания NoviTechNe представила речной дрон «Урсула»

Украинская компания NoviTechNe представила беспилотный надводный аппарат Ursula («Урсула»), который в варианте дрона-матки может переносить ударные аппараты. Об этом сообщает издание Defense News.

Речной дрон длиной около метра способен решать несколько задач. В частности, он может выступать в роли плавучей мины, носителя двухкилограммовых ударных беспилотников или разведчика. Также издание напоминает о другом украинском речном дроне — Black Widow 2, способном переносить три килограмма на дальность десять километров.

«Украинские силы могли бы использовать эти платформы для перевозки и запуска беспилотников из незнакомых мест в непосредственной близости от российских позиций вдоль низовья реки Днепр или даже для нанесения ударов по более медленным вражеским катерам снабжения», — говорится в публикации.

Ранее боец с позывным Адвокат в беседе с РИА Новости сообщил, что специалисты Центра специального назначения «Барс-Сармат» начали изучать трофейный безэкипажный катер БЭК Вооруженных сил Украины.