Украина будет получать американское оружие по-новому. Вот что об этом известно (The New York Times, США)

Президент Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме объявил, что отправит оружие Украине через НАТО.

NYT: почти все оружие НАТО в рамках новой сделки с США готово для отправки Киеву

Почти все оружие, которое Трамп решил поставить Украине через НАТО, готово к отправке пишет NYT. Президент США доволен этой "крупной сделкой" — деньги на ней он заработает нехилые.

Лара Джейкс (Lara Jakes)

ЗРК Patriot, ракеты-перехватчики и другие боеприпасы войдут в число американских вооружений, которые союзники по НАТО приобретут в рамках соглашения, заключенного при посредничестве президента Трампа, чтобы помочь Украине защититься от российских атак.

Почти все это оружие готово к немедленной поставке на Украину, то есть либо поступит с действующих арсеналов, либо непосредственно с конвейера, сообщили официальные лица на условиях анонимности.

Трамп назвал новое соглашение выгодным для США, хотя и не раскрыл подробностей о том, как именно оно будет реализовано. “Мы заключили очень крупную сделку”, — заявил Трамп в понедельник на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете.

“Очень богатые страны купят лучшую в мире технику — а лучшая в мире техника у нас”, — сказал Трамп.

Рютте заявил, что минимум восемь стран НАТО готовы оплатить поставки оружия, и похвалил господина Трампа за помощь Украине, благодаря которой она получит “все необходимое”.

“При этом вы же хотите, чтобы за это заплатили европейцы, что совершенно логично”, — добавил Рютте.

Президент Трамп заявил во вторник, что США не рассматривают отправку на Украину ракет большой дальности и что, по его мнению, Украина не должна целиться по Москве.

ООН сообщила, что в июне погибло больше украинцев, чем за любой другой месяц за все три года конфликта. Российские войска продолжают наступление на востоке Украины.

Какое оружие вошло в соглашение?

И Трамп, и Рютте заявили, что в рамках нового соглашения Украина получит дополнительные американские системы ПВО Patriot.

Германия предложила купить две системы, а Норвегия — третью. У США гораздо больше батарей Patriot, чем у любой другой страны — более 60 из порядка 180, разбросанных по всему миру, по данным экспертов по отслеживанию вооружений Международного института стратегических исследований в Лондоне. Однако неясно, какие страны согласны расстаться со своими и отдать их Украине.

Трамп не обещал продавать Украине американские Patriot, и, возможно, часть вооружения поступит из-за пределов альянса НАТО из 32 стран. Эти страны получат приоритет при пополнении арсеналов у США. Аналогичная схема действует на протяжении всего конфликта.

По словам Трампа, некая неназванная страна была готова продать 17 своих Patriot, поскольку “они ей не нужны”. Возможно, речь идёт о 17 пусковых установках Patriot, которые американский производитель Raytheon в 2020 году согласился продать Швейцарии вместе с другими комплектующими. Пусковые установки — лишь один из компонентов батареи Patriot, куда также входит радар, центр управления и ракеты-перехватчики.

Ни Рютте, ни Трамп не уточнили, какие еще типы ракет и боеприпасов могут быть проданы союзникам Украины. В частности, возможны дальнейшие поставки уже переданных вооружений — в частности, армейских тактических ракетных комплексов класса “земля – земля” ATACMS (произносится как attack ‘ems или “бей их”). При этом Киев получит расширенные полномочия для ударов в тыл России.

Не исключены поставки вооружений, которые Украина запрашивала у США, но так и не получила, включая общевойсковые ракеты “воздух – земля”, JASSMS (произносится как jazz ‘ems или “задай им джазу”). Они имеют большую дальность полета, чем ATACMS, и могут запускаться с истребителей F-16, которые европейские союзники поставили Украине.

Как это поможет Украине?

Официальные лица Украины назвали противовоздушную оборону (в частности, системы Patriot) в числе насущно необходимых средств.

На Украине имеется около восьми систем ПВО Patriot, хотя еще в мае две из них находились на ремонте и не действовали, заявили официальные лица США. Большинство из них размещены вокруг столицы, что делает другие города уязвимыми для российских атак.

У Украины в распоряжении есть и другие системы ПВО, но лишь Patriot перехватывал баллистические ракеты, способные поражать цели на расстоянии сотен километров за считанные минуты.

“Если системы Patriot будут немедленно доставлены на Украину, как заявил Трамп, они окажут решающее влияние на поле боя”, — заявила эксперт НАТО Торри Тоссиг, бывший сотрудник Пентагона, а ныне член Атлантического совета*.

Сколько денег заработают США?

Производство одной батареи Patriot обходится примерно в миллиард долларов, в зависимости от модели, а ракеты-перехватчики к ней стоят порядка 3,7 миллиона долларов за штуку. Ракеты JASSM продаются примерно по 1,5 миллиона долларов за штуку, а ATACMS стоят не менее миллиона долларов.

“Военная техника на миллиарды долларов будет закуплена у США и передана НАТО, — заявил Трамп. — И она будет быстро доставлена на поле боя”.

Хватит ли у США оружия для продажи?

Американские военные давно обеспокоены тем, что конфликт на Украине истощает их собственные арсеналы и ставит под угрозу американские войска и интересы за рубежом.

В понедельник Рютте заверил, что продажа оружия из запасов Пентагона не лишит страну “необходимого для обороны”.

При этом, добавил он, соглашение позволит Украине “получить огромное количество военной техники”.

Статья написана при участии Эрика Шмитта

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* признан в РФ нежелательной организацией