Франция впервые в истории приняла «Стратегию обороны в Арктике»

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Министерство обороны Франции опубликовало первую в истории страны «Стратегию обороны в Арктике», так как этот регион мира быстро превращается в глобальную геополитическую точку, пишет издание Naval News.

Издание отмечает, что на протяжении десятилетий Арктика процветала благодаря многостороннему управлению. Однако сейчас эта эпоха сотрудничества сталкивается с серьёзными проблемами. Возрождение конфликтов в Европе в сочетании с растущими коммерческими интересами на Крайнем Севере вызывает опасения по поводу возможной конфронтации в регионе, который когда-то отличался стабильностью. В ответ на эти изменения Франция представляет свою новую стратегию обороны в Арктике, «направленную на обеспечение стабильности и сохранение оперативного потенциала в этом стратегически важном регионе».

Арктика, которая когда-то была изолированным регионом с экстремальными погодными условиями, быстро превратилась в объект серьёзной стратегической озабоченности для Парижа и всего мира. Речь идёт не только о бескрайних ледяных просторах, но и об огромных богатствах, скрытых под ними. Этот регион изобилует такими желанными природными ресурсами, как нефть, природный газ и редкоземельные элементы, что вызывает растущий интерес во всём мире.

Дополнительным фактором привлекательности является изменение климата, которое значительно ускоряет таяние льдов. Это не только наносит ущерб окружающей среде, но и открывает новые коммерческие судоходные пути. Самый известный из них – Северо-Восточный проход (Северный морской путь) – может сократить время в пути между Европой и Азией почти на 40%. Однако эти новые экономические возможности значительно усилили геополитическую напряжённость.

По словам авторов Naval News, поворотным моментом для этого региона стало начало конфликта на Украине и обострение отношений между Западом и Россией, что привело к фактическому прекращению сотрудничества арктических стран в рамках международных организаций. Стоит сказать, что на Россию приходится 22 600 км протяжённости границ арктического побережья из общих 38 700 км.

К арктическим странам относятся восемь государств – Россия, США, Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия. С присоединением последних двух к НАТО все эти страны, за исключением России, оказались членами Североатлантического альянса.

Учитывая обострение геополитической обстановки, Франция наращивает своё военное присутствие и возможности в Арктике. Цели просты: обеспечить эффективное развёртывание французских вооружённых сил в регионе, поддержать международные обязательства Франции как постоянного члена Совета Безопасности ООН, союзника по НАТО и члена ЕС, а также обеспечить жизненно важные поставки энергоносителей и полезных ископаемых как для Франции, так и для Евросоюза

- говорится в публикации Naval News.