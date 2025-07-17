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Lockheed Martin поставила Минобороны США 72 истребителя F-35 с обновленным программным обеспечением

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Истребитель F-35 ВВС США на международной аэрокосмической выставке Aero India 2025
Истребитель F-35 ВВС США на международной аэрокосмической выставке Aero India 2025.
Источник изображения: Фото: TASS/AP/Aijaz Rahi

ЦАМТО, 16 июля. По состоянию на 1 мая 2025 года Lockheed Martin после нескольких месяцев задержек, вызванных несвоевременным обновлением ПО, поставила Минобороны США 72 истребителя F-35, находившихся на ее предприятии в Форт-Уэрте (шт.Техас).

Об этом сообщило агентство Bloomberg News со ссылкой на Министерство обороны США.

Задержки связаны с продолжающимся внедрением пакета технического обновления Technology Refresh 3 (TR-3), который должен улучшить программные и аппаратные средства самолета, включая улучшение отображения информации и вычислительную мощность.

С прошлого года из-за задержек поставки Министерство обороны США удерживало с компании по 5 млн. долл. за самолет. В январе 2025 года данная сумма была снижена примерно на 1,2 млн. долл. за единицу после того, как Lockheed Martin продемонстрировала признаки прогресса в модернизации.

Несмотря на применяемые санкции, удержания в отношении новых самолетов будут по-прежнему продолжены до тех пор, пока полный комплект TR-3 не будет поставлен на каждый самолет.

В числе других проблем, связанных c F-35, генеральный контролер и инспектора МО США назвал продолжающиеся шестой год подряд проблемы с отслеживанием запасов запчастей и оборудования для истребителя.

Lockheed Martin не комментирует реализацию программы перед публикацией финансового отчета за второй квартал на следующей неделе. Программа F-35 остается ключевым направлением деятельности Lockheed Martin, обеспечивая около 30% от общего дохода компании.

Кроме того, Lockheed Martin может столкнуться с дополнительными финансовыми потерями из-за сокращения количества истребителей F-35, запрошенных для ВВС, ВМС и КМП администрацией Д.Трампа в бюджете на 2026 ф.г., с 75 до 47 ед. из-за роста расходов на поддержание уровня боевой готовности. Таким образом, Lockheed Martin потребуется ускорить решение своих производственных проблем.

Как сообщал ЦАМТО, из-за проблем со стабильностью работы TR-3 с июня 2023 года по июль 2024 года Lockheed Martin вынуждена была приостановить поставку новых истребителей F-35. Согласно опубликованному в январе 2025 года отчету за 2024 год, в прошлом году, несмотря на перебои, компания поставила заказчикам 110 самолетов. В 2025 году компания рассчитывает поставить заказчикам от 170 до 190 истребителей F-35.

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Страны
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
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