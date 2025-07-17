Тяжелые в учении: как снайперов-дальнобойщиков готовят к боевой работе

В одной из общевойсковых армий группировки войск «Днепр» организованы тренировки в интенсивном режиме

Тяжелыми снайперами в войсках принято называть тех, кто работает на дистанциях свыше километра. Эти парни в режиме «свободной охоты» скрытно уничтожают особо важные цели, поддерживая боевую работу российских штурмовых, мотострелковых и танковых подразделений. Но для того чтобы эффективно такие задачи выполнять, необходима серьезная подготовка. Это хорошо понимают в группировке войск «Днепр». Поэтому здесь есть специальный взвод тяжелых снайперов, в котором и побывал корреспондент «Известий». Эти бойцы поражали противника с дистанции в 1,5 км.

Снайпер и наставник

Признаться, добраться в расположение взвода было непросто. Наш путь лежал через вязкие песчаные поля. По такой дороге особо не разгонишься. А ехать надо всё же максимально быстро. В небе роятся дроны противника. И наш детектор БПЛА пищит, практически не останавливаясь. В любое время можно стать мишенью. Но мы, благополучно преодолев опасный участок, оказываемся в хорошо охраняемой хвойной лесопосадке. Нас встречает заместитель командира взвода мотострелковой роты снайперов с позывным Баха.

Знакомясь с ним, узнаю, что в марте 2022 года он подписал контракт и оказался на специальной военной операции. Боевой опыт большой. Он в армии с 2006 года. Срочка в ВДВ. За плечами не одна горячая точка. На момент начала спецоперации прежний контракт уже истек. Поэтому заключил новый.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев Источник изображения: iz.ru

— Я патриот своей страны, и это мой долг — защищать Отечество. Сам из Краснодара, где ждет семья: супруга и дети. Жена приняла мое решение с пониманием. В принципе, ей не привыкать к такому. И она понимала, что я всё равно здесь окажусь, — замечает мой собеседник.

Он сразу оказался на херсонском направлении, в одном из подразделений горного батальона. Выяснилось, что командир той роты — Герой России. Человек отважный и опытный.

— Он умело нами руководил, и в целом мы успешно воевали, планомерно уничтожая врага. В то время в какой-то степени боевая работа для нас складывалась проще. У противника не было такого количества дронов, как сейчас. Врага мы видели только в объективе прицела. Сейчас всё не так. Сложнее выйти на позицию. В одном из боев меня ранило. Ранение было не тяжелое, осколочное. Попал в госпиталь, восстановился, и после этого меня перевели сюда, в роту снайперов. Посчитали, что имею большой опыт для такой работы, — поясняет Баха. Он награжден Георгиевским крестом третей степени и медалью «За заслуги перед Отечеством».

Замкомвзвода вспоминает один из боевых эпизодов, случившийся с ним в начале спецоперации.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников Источник изображения: iz.ru

— На Антоновских дачах, что под Алешками, где-то примерно на дальности почти 1,5 км засекли цель. Она находилась через реку Днепр. Стояла глубокая осень. Вэсэушников мы заметили, когда выходили с позиции нашей тройкой. Вычислили дом, в котором засел враг. Они там затеяли свою ротацию. Вот мы за ними пару дней наблюдали. А на третий день было принято решение: всех, кто там у них был, уничтожить. Это были их пулеметчики и наблюдатели. Задачу выполнили. Но с позиции пришлось уходить очень быстро, потому что по нам начал бить танк, — вспоминает снайпер.

Обучение снайперов

Сейчас Баха обучает снайперов. Готовит их к боевой работе. Его взвод относится к тяжелым снайперам, работающим по противнику на предельных дистанциях.

— Сейчас в основном на вооружении у нас винтовки АСВК. Ими поражаем цели на дальности до 1,5 км. Но мы ожидаем обновление вооружения в скором времени. Те, кого готовим, периодически выезжают на полигон, а также на передний край для поддержки нашей пехоты. Люди на обучение поступают разные. Возраст их от 19 до 50 лет. Но вот прямо сейчас во взводе проходит обучение человек в возрасте 48 лет. Поступают они к нам без опыта такой работы, из других подразделений: артиллеристы, пехотинцы, но в основном это молодые контрактники, — уточняет специалист.

По его мнению, в работе снайпера крайне важны такие качества, как рвение, интерес и энтузиазм.

— Если всего этого не будет, от таких людей стараемся избавиться. Время нам терять попросту некогда, — говорит он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев Источник изображения: iz.ru

И это действительно так, поскольку здесь не только обучаются, но и выполняют боевые задачи.

— Наша бригада находится в обороне. Задача снайперов — контролировать протоки Днепра, смотреть за тем, чтобы противник не заплыл в них. Кроме того, уничтожаем дроны врага. Бывает, заходим на острова, что в Приднепровье. Передний край, в принципе, весь в островах. Там поддерживаем пехоту и разведчиков огнем. Надо сказать, зайти туда непросто. Очень много «птиц» в небе вражеских. Приходится ловить моменты, когда небо чистое. В основном это тот период, когда наступают сумерки. Противник меняет «глаза». То есть он с дневных средств наблюдения переходит на ночные. Это где-то примерно период в час-полтора, — разъясняет Баха.

Он замечает, что снайперов противника они на своем участке не встречают.

— С чем это связано? Они применяют в основном свои дроны ударные, наблюдательные. Расстояния приличные для них. Их снайпер сейчас не приблизится к нам даже на расстояние в 1,5 км, — говорит военнослужащий.

Практически все свое свободное время, уточняет собеседник, обучаемые занимаются тонкостями тактики и маскировки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев Источник изображения: iz.ru

— Только один день даем на абсолютный отдых. Всё остальное время — это занятия и тренировки практические. Единовременно во взводе проходят обучение 10 человек. Всё зависит от человека, от его способностей и желания. В процессе двух-трех занятий становится понятно, подходит нам боец или нет. Тут ведь нужны такие вещи, как элементарные знания математики, таблицы умножения. Вроде бы несложно. Но далеко не всем хватает терпения и выдержки. Очень важные качества для нашего дела. Пролежать на позиции несколько дней горазд не каждый. Плюс надо уметь влиться в коллектив. Стать его важной частью. Опытных снайперов во взводе шесть человек. Они и занимаются подготовкой личного состава. Но если вдруг поступит задача нам, опытным людям, выйти на позицию и решить задачу, сделаем это без проблем. У нас всё для этого есть. Всегда находимся в оперативной готовности, — отмечает он.

Опыт проведения СВО, по его оценке, окажет серьезное влияние на процесс подготовки снайперов в будущем.

— Шаг будет сделан в этом плане большой. Во-первых, противник ведет себя иначе, с развитием беспилотных систем вооружения. Поймите, война изменилась в моменте. Совсем другой стала. Поймал себя на этой мысли где-то примерно в июле 2022 года. Скажу больше, эти изменения продолжаются. И происходят они не то что там с каждым годом или месяцем. Каждый день что-то новое, — заключил он.

Сменил брата

Один из обучаемых — стрелок взвода снайперов мотострелковой роты с позывным Титаник. Ему чуть больше 20 лет, он из Симферополя. Оказалось, что срочником отслужил в Севастополе на должности мастера зенитных ракет. Контракт подписал добровольно в январе 2025 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев Источник изображения: iz.ru

— Такое решение принял по нескольким причинам. Во-первых, много моих товарищей здесь уже воевали. Когда в кругу семьи встречали новый год и слушали поздравление президента, я принял решение пойти на СВО. После списались с другом. Обсудили и пошли в военкомат вместе. Он служит в роте разведки, — рассказал боец.

По его признанию, изначально желал оказаться в этом подразделении.

— В этой роте в свое время воевал мой двоюродный брат. Поэтому распределился сюда. Всё получилось. Семья в основном положительно приняла выбор. Конечно, были и непозитивные эмоции. Но в целом поддержали родные мое решение, — вспоминает Титаник.

Уже более полугода его обучают снайперскому делу. Снайперам, по его мнению, безусловно необходима хорошая подготовка. Как физическая, так и специальная, а также психологическая.

— Мы очень много стреляем. Этот настрел, назовем его так, чрезвычайно нужен. Тренируем разные позиции и разные варианты стрельбы с них. Это, конечно, стрельба лежа, с техники, с любого упора. Успех в этом достигается через опыт. Сначала тренировочный, ну а потом и боевой. Практический, так сказать. Обязательные занятия по тактической подготовке, огневой, тактической медицине. Обучаемся на винтовках АСВД, АСВД-С и крупнокалиберной АСВК, — рассказывает стрелок.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

На его взгляд, снайпер — это такая воинская специальность, которой можно обучаться постоянно.

— Вооружение, тактика, другие нюансы развиваются практически непрерывно. Все это надо отслеживать и обучаться новому. Если, конечно, ты хочешь в широком смысле быть профессионалом, а с другой стороны просто выжить, — подчеркивает он.

А чтобы выжить, надо многое знать. Так, азы маскировки оттачиваются здесь непрерывно. Это одна из важнейших составляющих в снайперской работе. Она отличается по временам года.

— Зимой ты совсем иначе себя маскируешь, нежели летом. Далее тренируются выход на позицию, долгое нахождение на ней и наблюдение. Кстати, общий груз, с которым уходим на работу, может достигать до 30 кг на одного бойца. Тренируемся в основном в составе двоек. Обучаемся еще ведению карточек огня. Считаю, что мнение о том, что у снайпера есть только один выстрел,— правильное. В случае промаха ты выявляешь себя. Надо работать сразу в цель, — рассуждает собеседник.

Дмитрий Корнеев