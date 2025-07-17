Politico: Франция не будет участвовать в закупке оружия у США для Украины

ЦАМТО, 16 июля. Париж не намерен участвовать в инициативе по закупке вооружений у США для Киева на фоне стремления развивать собственное производство оружия.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает газета Politico.

Издание отмечает, что Франция не прозвучала, когда генсек НАТО Марк Рютте на встрече с президентом США Дональдом Трампом перечислял страны, готовые принять участие в инициативе по закупке американского вооружения для Украины.

Как пишет издание, президент Франции Эммануэль Макрон давно призывает европейцев развивать собственную оборонную промышленность за счет закупок вооружений у местных производителей.

"По этой причине Париж не присоединится к инициативе по закупке американского оружия", – пишет издание со ссылкой на двух осведомленных французских чиновников.

Как напоминает агентство, во вторник чешский премьер Петр Фиала заявил, что Чехия не будет участвовать в проекте президента США Дональда Трампа по закупке странами НАТО оружия в США для ВСУ, поскольку она помогает Украине другими способами.