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Военное обозрение

Лучше вместо ракет Tomahawk дали разрешение на применение ATACMS: В ГУР МО Украины рассказали о планах ударов по России

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Источник изображения: topwar.ru

У Украины нет возможности использовать крылатые ракеты Tomahawk, Киев хотел бы получить разрешение на удары ракетами ATACMS. Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Скибицкий.

В Киеве продолжают рассуждать о получении крылатых ракет Tomahawk, хотя в США уже разоблачили этот фейк, заявив, что данные ракеты на Украину уж точно не попадут. Тем не менее представитель военной разведки Скибицкий заявил, что если США все же их передадут, то у Украины нет платформ для их применения. Поэтому бить ими будет «проблематично».

Они не просты в использовании. Основными пусковыми установками являются боевые корабли или стратегические бомбардировщики. У нас нет стратегических бомбардировщиков.

— заявил представитель ГУР.

У киевского режима сейчас другая проблема, ему нечем бить по России, поэтому идут переговоры с США о снятии ограничений на удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS. По словам Скибицкого, Украина хочет «уничтожать и дезорганизовывать» в соответствии с доктриной НАТО.

Для нас очень важно получить одобрение США на использование ракет большой дальности. Мы хотим уничтожать и дезорганизовывать в соответствии с процедурой НАТО.

— добавил представитель ГУР.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Проекты
NATO
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