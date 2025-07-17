Посол Барбин: Дания способствует выходу ВПК Украины на европейские рынки

ЦАМТО, 16 июля. Дания способствует выходу ВПК Украины на рынки Европы, заявил в интервью "РИА Новости" посол России в Копенгаген Владимир Барбин.

Дания и Украина 4 июля подписали соглашение, которое позволит украинским оборонным компаниям открыть производство на территории Дании.

"Соглашение о возможности производства украинскими предприятиями вооружений на территории Дании открывает для Украины европейский рынок вооружений, является шагом по подключению украинской военной промышленности к интеграционным процессам ЕС и призвано способствовать притоку западных инвестиций в производство Украиной вооружений", – сказал глава дипмиссии.

Посол добавил, что Копенгаген, в частности, выделил на реализацию этого соглашения с Украиной свыше 75 млн. долл.