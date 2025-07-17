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Дания весьма активно поддерживает киевский режим, регулярно выделяя средства Зеленскому. Кроме поставки вооружений, Минобороны королевства перенимает боевой опыт у украинской армии. Причем датские военные регулярно посещают Украину.

Датское военное ведомство еще весной объявило, что военнослужащие королевства уже летом будут отправлены на Украину, но не в составе так называемых «сил коалиции желающих», а отдельно для обучения. Как заявил посол России в Дании Владимир Барбин, на сегодняшний день этот проект находится в стадии реализации. Т.е. датские военные регулярно появляются на Украине.

Происходит обучение украинских военнослужащих применению и обслуживанию западных вооружений. Датские офицеры, со своей стороны, изучают украинский боевой опыт.

— приводит РИА Новости слова российского дипломата.

На данный момент на Украину в основном посылают офицеров датской армии, которые проходят подготовку где-то на Западной Украине, возможно, что на Яворском полигоне подо Львовом. В основном их обучают борьбе с беспилотниками, сами курсы длятся от двух недель и более.

Ранее командующий Сухопутными войсками Дании Питер Бойсен заявил, что украинская армия накопила «неоценимый опыт» в борьбе с российскими дронами, поэтому датчане будут его перенимать.