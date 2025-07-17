В НАТО заявили о неспособности Европы производить оружие для Украины

ЦАМТО, 16 июля. Европа в настоящее время не в состоянии производить необходимое оружие, которое требуется Украине на поле боя или может понадобиться в случае потенциальной войны в регионе.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.

"Реальность такова, что сейчас Европа не может производить вооружения, необходимые Украине на поле боя или в случае потенциальной войны в Европе. Поэтому Соединенные Штаты являются ведущим производителем таких систем вооружения и будут поставлять их в Европу. Европа заплатит за них, и это разумный подход", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.

При этом чиновник отметил, что президент США Дональд Трамп не требовал от европейских союзников брать на себя расходы на военную помощь Украине, поскольку этого, якобы, хотят в самой Европе.