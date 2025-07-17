Шойгу: Трамп давно обещал отказаться от безвозмездных поставок оружия Украине

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу отмечает, что президент США Дональд Трамп еще в ходе предвыборной кампании обещал отказаться от безвозмездных поставок оружия Украине.

"Такой подход давно продвигался Дональдом Трампом, который еще в ходе своей предвыборной кампании неоднократно заявлял о том, что "это не его война", и призывал Европу нести большую финансовую ответственность за собственную безопасность", - сказал Шойгу в интервью газете "Коммерсант".

По словам Шойгу, Трамп также "обещал заставить европейцев покупать оружие" в интересах Киева, отказавшись от безвозмездных поставок.

"Не случайно постпред США при НАТО Мэттью Уитакер подчеркнул, что дни, когда Вашингтон тратил неограниченный объем денег своих налогоплательщиков на помощь Украине, ушли в прошлое, и теперь это бремя лежит на плечах жителей Европы", - сообщил секретарь Совбеза РФ.