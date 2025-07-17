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ЦАМТО

Минобороны США: сделка по поставкам оружия Украине пока находится на ранней стадии

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 16 июля. Сделка по поставкам США оружия Украине на деньги европейских союзников пока еще находится на ранней стадии.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.

"Наши европейские союзники взяли на себя обязательство увеличить расходы на оборону. Частью этой сделки является закупка американского оружия, произведенного в Америке, чтобы помочь Украине… Насколько я понимаю, эта сделка находится на очень ранней стадии", – сказал Ш.Парнелл.

Вместе с тем, Ш.Парнелл выразил уверенность, что государства-члены НАТО "всецело поддерживают" предложенную схему, предоставляя свои ресурсы, которые затем будут направлены на поставки оружия Украине и "возврат денег в казну США".

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