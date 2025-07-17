Николай Азаров: у Киева есть возможность создать "грязную бомбу" - Интервью ТАСС

Почему киевский режим фактически срывает мирные переговоры, кто будет восстанавливать Украину, способен ли Киев создать ядерное оружие, читайте в интервью ТАСС бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

— Николай Янович, оглядываясь назад, скажите, пожалуйста, был ли шанс избежать катастрофы на Украине? Речь идет о государственном перевороте 2014 года.

— Абсолютно однозначно был такой шанс, если бы все государственные органы, которые отвечают за безопасность государства, занимались тем, чем положено заниматься. То есть ликвидировали бы тот заговор против правительства и руководства Украины, который готовился примерно полтора года.

— К сожалению, трагедия произошла. Итог: множество жертв, раскол страны по языковому, культурному и религиозному признаку, убитая инфраструктура и экономика… Почему же сейчас Украина затягивает и фактически срывает мирные переговоры?

— Я не хотел бы даже пользоваться термином "Украина". Есть понятие "киевский режим", в который превратилась Украина после государственного переворота. Этот украинский режим является марионеточным и несамостоятельным режимом. Он полностью финансируется Западом, ему поставляется вооружение, необходимое оборудование, даже для обеспечения ремонта станций, тепловых, например, и так далее. И, соответственно, этот режим как за ниточки дергают и командуют, что надо делать. Англичане, например, заявляют, что надо воевать. Канцлер ФРГ Мерц заявляет, что никаких дипломатических усилий прилагать не надо, они все исчерпаны, надо воевать. Поэтому киевский режим делает то, что ему командуют. Сейчас, к большому сожалению, происходит изменение позиции администрации президента США Трампа, который своим объявлением о поставках вооружений фактически направит дело в сторону усиления военного конфликта.

— Сейчас на фоне паузы в переговорах совершенно заглохла тема выборов на Украине. Возможно ли вообще их проведение в ближайшее время? Или все, Зеленский похоронил эту тему?

— Тема проведения выборов была поднята Трампом в момент его вступления в должность. Он в январе и феврале заявлял, что Зеленский — диктатор, у которого просрочен срок полномочий, что он является главным препятствием на пути к миру, поэтому надо провести выборы. Как мы видим, никто на Западе эту идею не поддержал. На Украине, естественно, поскольку режим карательный, тоже никто не выступил за эти выборы. Как только изменилась позиция Трампа, он сейчас не поднимает же эту тему на протяжении последних месяцев, значит, естественно, эта тема ушла на задний план, поскольку в очередной раз продлили действие военного положения. И исчезли даже разговоры о том, что Зеленский нелегитимен, хотя он как был нелегитимным, так и остается нелегитимным. Но если раньше хотя бы Трамп поднимал этот вопрос, то сейчас его никто не поднимает.

— Хотелось бы немножечко поговорить о сторонниках Зеленского, например о Ермаке. Даже западная пресса в последнее время пишет, что он абсолютно погряз в коррупции и захватил слишком много власти. Как вы думаете, кто в итоге кого? Зеленский Ермака или наоборот?

— Зеленский, Ермак — это одно и то же. Это два человека, которые в "Квартале 95" давным-давно сотрудничали. Они друг друга знают, они друг друга поддерживают, они оба занимаются коррупционными делами. Вы что думаете, Ермак погряз в коррупции, а Зеленский ходит чистый и ищет, где найти пять копеек на чашку кофе? Такого нет. Значит, это единое целое, поэтому никуда никто никого убирать не будет. Ни Зеленский Ермака, ни Ермак Зеленского. Новая американская администрация знала о том, что из себя представляет киевский режим, поэтому позиция США была в том, что надо убрать и Зеленского, и Ермака. Ермака они даже не захотели принимать, когда он последний раз был с визитом. Однако ситуация меняется. В понедельник на Украину приехал на поезде спецпредставитель Келлог. И Ермак его встречал как ни в чем не бывало на перроне вокзала, обнимались они там и так далее. То есть если сохраняется Зеленский, сохраняется и Ермак.

— Давайте немного поговорим об экономике. Как в целом вы оцениваете нынешнее состояние украинской экономики?

— Понимаете, все как будто в каком-то искаженном зеркале. Не может украинская экономика давать такие результаты, о которых рассказывает киевская пропаганда. Не может просто потому, что сократилось в два раза количество населения, более чем в 2,5 раза. Уменьшились объемы производства электрической энергии и так далее. Вместе с тем зарплаты выплачиваются, пенсии выплачиваются, данные даже фиксируются какие-то. Народ ходит по улицам, заходит в магазины, покупает что-то. И может создаться впечатление, что все очень благополучно обстоит. Так ли это? Это не так. А за счет чего же обеспечивается благополучие? Оно обеспечивается за счет огромнейших дотаций бюджету и киевскому режиму.

Например, годовой бюджет страны порядка $60 млрд. Но если $50 млрд поступает в казну на различные цели: и на финансирование бюджетного дефицита, и на закупки какого-то оборудования, и на выплату заработной платы — как можно обнаружить неблагополучную экономику? На самом деле экономика фактически не работает. Она не может работать, если, например, как я уже сказал, объективные показатели говорят о том, что экономика упала раза в два как минимум.

Они показывают, что есть какой-то рост ВВП, не знаю, по отношению к чему. И общие цифры показывают большие, но опять же если за три года они получили $350 млрд дотаций, всяких кредитов и так далее. Это, грубо говоря, три ВВП страны. Как они там считают ВВП теперь? Как можно там выделить что-то? Не знаю. Во всяком случае, про экономику сейчас говорить нет никакого смысла. В основном, конечно, экспортный потенциал страны, я вижу, значительно уменьшился: импорт в два раза превышает экспорт. В любой другой стране это была бы проблема очень серьезная. У них проблемы нет, потому что весь дефицит покрывается дотациями и субсидиями различных стран мира.

— Как вы видите постконфликтное восстановление Украины? Кто должен принимать в нем участие?

— Мне даже трудно думать сейчас, когда закончится конфликт. В этих условиях, которые мы сейчас обсуждаем с вами, я не вижу в ближайшем каком-то времени завершения этого конфликта. Кто должен принимать участие в восстановлении? Естественно, сама Украина и украинцы. Потому что если сама Украина и сами граждане Украины не будут принимать участие, то со стороны никто не придет и никто не будет помогать. То есть главным образом должна сама страна, люди, народ, руководство заниматься восстановлением Украины. А дальше уже как повезет.

Надо отдавать огромнейшие долги, $185 млрд. А за счет чего отдавать, если экономика не работает? Значит, надо экономику поднимать. А чтобы поднимать, нужны вложения в эту экономику. А где их брать, если надо долги платить? То есть в первую очередь надо решить проблему долгов. Заморозить лет на 30 как минимум и заниматься организацией производства, чтобы появлялись какие-то деньги, которые будут необходимы для инвестирования в инфраструктуру, восстановления предприятий и так далее. Поэтому даже трудно сейчас говорить о процессе восстановления, но я надеюсь, что знаю украинский народ, знаю людей, с которыми много лет работал: много способных, талантливых людей, которые будут заинтересованы в восстановлении своей страны.

— Николай Янович, а как вы думаете, сейчас есть кто-нибудь, кто может действительно возглавить страну?

— В истории Украины, да и в истории нашей страны общей, СССР, было много ситуаций, когда все было в руинах. Такие ситуации выпадали не раз. И находились люди, находились организаторы способные. И они найдутся, безусловно, и сейчас.

После Великой Отечественной войны Украина была разрушена на 76%. Ну практически вся разрушена. Были взорваны, затоплены шахты, электростанции, гидроэлектростанции, тепловые электростанции, мосты все взорваны. Ну я могу много чего рассказывать. Однако уже через два с половиной года Украина вышла на довоенный уровень производства, а затем начала динамично развиваться. О чем это говорит? Что нашлись и люди, и ресурсы, и возможности, и организаторы, так что я даже не хочу сомневаться в этом.

— Конкретных имен пока не назовете?

— Для чего? Для того, чтобы их занесли на сайт "Миротворец"? И, не дай бог, убили. И так ведь все, кто может принять участие сейчас в смещении этого режима, либо в тюрьме сидят, либо убиты, либо за пределами страны находятся. Очень важно, конечно, создать движение, которое бы объединяло всех сторонников нормального развития страны Украины. Очистить ее от нацистов, очистить ее от карательных соединений. Должен звучать голос реальной Украины. Не киевский режим, не Зеленский должен представлять Украину, а должны быть реальные представители Украины, которые отражают ее интересы, а не интересы Англии или еще кого-то. Вот сейчас очень большая задача, на мой взгляд, — создание такого объединения.

— Есть еще два вопроса, которые я просто не могу не задать. Во-первых, история с убийством Портнова недавним, в конце мая. Был очень большой шум, а потом все стихло. Вот почему? И не могли бы вы сказать, действительно ли был Портнов связан с нынешними правящими кругами в Киеве?

— Ну он не мог быть не связан. Почему? Потому что он сам являлся крупным руководителем в стране. Он знал очень многих, конечно, он был связан. Я не знаю, в какой мере он был связан с какими-то ермаками и зеленскими, мне об этом трудно говорить. Но он был достаточно видный политик, юрист, поэтому, естественно, все его знали. Он мог быть связан со многими. Теперь что касается почему там вдруг был скандал, а потом все затихло. Да потому что у нас все эти события развиваются по принципу оркестра, где есть дирижер. Вот сейчас, значит, громко, а сейчас тихо, а сейчас вообще молчи, ничего не говори. А что простой человек? Ну прочитал он про Портнова, что убили, посочувствовал, пошел на работу, через день забыл. Ну и кто ему будет напоминать?

— Николай Янович, Киев регулярно вбрасывает в информационное пространство тему создания ядерного оружия. Как вы думаете, реальна ли такая угроза?

— Ну, сейчас эта угроза нереальна. До государственного переворота, конечно, на Украине было все абсолютно: и научный, и промышленный потенциал, месторождение урана. То есть все возможности для создания системы обогащения урана. Ну и, соответственно, разработка небольшая. С тех пор прошло достаточно много времени. Харьковский ядерный реактор, насколько я знаю, сейчас не работает, потому что сопутствующая инфраструктура разрушена. Киевский атомный реактор тоже в таком состоянии, что там проведение каких-то работ вряд ли возможно реализовать. Научный потенциал тоже размыт. Словом, я не верю, не то что не верю, я знаю, что сейчас научного потенциала собственного у киевского режима нет для создания своего ядерного оружия. Создать "грязную бомбу" возможно, потому что у нас есть большое количество ядерных отходов от ядерного топлива. Такие возможности, наверное, есть. Но я не думаю, что до такого идиотизма, до такой глупости кураторы Украины, англичане, например, дойдут. Я не думаю, что дойдут и позволят это сделать. Сам режим готов на что угодно.

— А, допустим, ракеты средней и меньшей дальности могут создать?

— В силу того ущерба, который нанесен сейчас, я не думаю, что они способны самостоятельно что-то сделать. Собрать, может быть, хотя тоже сомневаюсь, потому что все-таки изделие достаточно сложное. Скорее всего, их будут поставлять в готовом виде, они там будут навешивать какие-нибудь наклейки, что это типа их.

— Ну и завершающий вопрос. Представим, вот все закончилось, поменялась власть. Вы готовы вернуться на родину? В каком качестве?

— Я не буду говорить ни о каких личностях, особенно о себе. Я всегда готов помогать своей стране, всегда. В каком качестве, это абсолютно для меня сейчас уже не важно. Помогать советом, какой-то другой помощью, знаниями я готов. Но ни о каких должностях я сейчас даже рассуждать не хочу.

Ксения Дурыгина