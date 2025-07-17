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ТАСС

AP: ВСУ из-за усиления атак России свернули боевые операции

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Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ.
Источник изображения: © Flickr / U.S. Army Europe Images

По данным собеседников агентства, украинские военные "озлоблены и испытывают гнев" из-за неопределенности вокруг новых поставок оружия из США на Украину

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. ВСУ сократили масштаб проводимых боевых операций из-за усиления наступательных действий со стороны ВС РФ и задержки поставок оружия из США. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники среди украинских военных.

По их словам, ВСУ испытывают колоссальный дефицит боеприпасов и вынуждены "считать каждый снаряд" в ходе боевых действий.

По данным собеседников агентства, украинские военные "озлоблены и испытывают гнев" из-за неопределенности вокруг новых поставок американского оружия на Украину.

"Темпы продвижения России усиливаются, и российское летнее наступление, вероятно, окажет сильное давление на украинские вооруженные силы", - сказал AP старший научный сотрудник британского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Джек Уотлинг. По его мнению, "в краткосрочной перспективе Европа сможет удовлетворить большую часть потребностей Украины, если ей удастся закупить некоторые критически важные виды вооружений у США".

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. 

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