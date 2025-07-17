Не обращая внимания на Трампа, Путин продолжит борьбу и может занять еще больше территории Украины (Reuters, Великобритания)

Reuters: Путин продолжит борьбу на Украине, невзирая на ультиматум Трампа

В понедельник Трамп пообещал Украине оружие и пригрозил России санкциями, сообщает Reuters. Однако экономическое давление не заставит Путина изменить курс, утверждают близкие к Кремлю источники. Он будет бороться до тех пор, пока Запад не выполнит его условия.

Гай Фолконбридж (Guy Faulconbridge), Дарья Корсунская

Москва — Президент Владимир Путин намерен продолжать борьбу на Украине до тех пор, пока Запад не выполнит его условия мира. Угрозы Дональда Трампа об ужесточении санкций его не беспокоят. Более того, его территориальные требования могут расшириться по мере продвижения российских войск, сообщили три источника, близких к Кремлю. Путин, в феврале 2022 года распорядившийся ввести войска на Украину после восьми лет боевых действий на востоке страны между пророссийскими сепаратистами и правительственными войсками, считает, что экономика и вооруженные силы России достаточно мощны, чтобы выдержать любые дополнительные шаги Запада, сообщили источники.

В понедельник Трамп в очередной раз выразил разочарование нежеланием Путина договариваться о прекращении огня и объявил о новых военных поставках на Украину, включая зенитно-ракетные комплексы Patriot. Он также пригрозил Москве дальнейшими санкциями, если мирное соглашение не будет достигнуто в течение 50 дней.

Три российских источника, знакомых с позицией Кремля на высшем уровне, заявили, что Путин не прекратит боевые действия под давлением Запада и считает, что Россия, пережив жесточайшие санкции Запада, вполне способна выдержать дальнейшие экономические невзгоды, включая угрозу американских пошлин против покупателей российской нефти.

“Путин считает, что никто всерьез не обсуждал с ним подробности мирного урегулирования на Украине, включая американцев, поэтому он будет продолжать, пока не добьется искомого”, — сообщил агентству Reuters один из источников на условиях анонимности в связи с деликатностью ситуации.

Несмотря на несколько телефонных звонков между двумя лидерами и несколько визитов в Россию спецпредставителя США Стива Уиткоффа, российский лидер считает, что подробного обсуждения основ мирного плана так и не произошло, сообщил источник.

“Путин ценит отношения с Трампом и провел конструктивные переговоры с Уиткоффом, но ставит интересы России превыше всего”, — добавил собеседник.

В ответ на просьбу прокомментировать события для репортажа Reuters пресс-секретарь Белого дома Анна Келли обвинила бывшего президента Джо Байдена в том, что он допустил начало конфликта при своей администрации.

“В отличие от Байдена, президент Трамп сосредоточен на прекращении кровопролития, и Путину грозят жесткие санкции и пошлины, если он не согласится на прекращение огня”, — сказала она.

Выдвинутые Путиным условия мира включают в себя юридическое обязательство НАТО не расширяться на восток, нейтралитет Украины и ограничения для ее вооружённых сил, защиту проживающего в регионе русскоязычного населения и признание территориальных приобретений России, сообщили источники.

Он также готов обсудить гарантии безопасности для Украины с участием крупных держав, хотя пока и неясно, как именно это будет реализовано, сообщили источники.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает суверенитета России над захваченными территориями и Киев сохраняет за собой суверенное право решать, намерен ли он вступать в НАТО или нет. На запрос о комментарии для этой статьи его администрация не откликнулась.

Другой источник, знакомый с позицией Кремля, сообщил, что Путин считает цели Москвы гораздо важнее любых потенциальных экономических потерь от давления Запада, а угрозы США ввести пошлины против Китая и Индии за покупку российской нефти его не беспокоят.

Два источника подчеркнули, что Россия владеет инициативой на поле боя, а ее экономика, переведенная на военные рельсы, превосходит по производству ключевых боеприпасов, включая артиллерийские снаряды, альянс НАТО во главе с США.

По данным DeepState, картографической службы на основе открытых источников, Россия продвинулась за последние три месяца примерно на 1 415 квадратных километров.

“Аппетит приходит во время еды”, — заявил первый источник, имея в виду, что Путин может поставить под собой новые территориальные цели, если боевые действия не прекратятся. Два других источника независимо друг от друга подтвердили то же самое.

В настоящее время Россия контролирует Крым, присоединенный в 2014 году, а также всю восточную Луганскую область, более 70% Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. Публичная позиция Путина заключается в том, что первые пять регионов — Крым и четыре области восточной Украины — отныне являются частью России, и Киев должен вывести свои войска, чтобы наступил мир.

Путин может продолжать сражаться до тех пор, пока оборона Украины не рухнет, и расширить свои цели, распространив их на новые территории Украины, сообщили источники.

“Россия будет действовать, исходя из слабости Украины, — сказал третий источник, добавив, что Москва может прекратить наступление после освобождения четырех восточных областей страны, если столкнется с упорным сопротивлением. — Но если ВСУ дрогнут, нас ждет более масштабное завоевание Днепропетровска, Сум и Харькова”.

Зеленский заявил, что летнее наступление России идет не так успешно, как рассчитывала Москва. Его командование, даже признавая численное превосходство российских войск над украинскими, утверждает, что войска Киева держат оборону и навязывают противнику высокие издержки за продвижение вперед.

Трамп и Путин

США утверждают, что в ходе боевых действий, ставших самым смертоносным конфликтом в Европе со времен Второй мировой, были ранены или убиты 1,2 миллиона человек. Ни Россия, ни Украина точных данных о своих потерях не раскрывают, а Москва решительно отвергает западные оценки как пропаганду.

Вернувшись в Белый дом в январе на фоне обещаний скорейшего мирного урегулирования, Трамп стремился восстановить отношения с Россией и пообщался с Путиным по телефону минимум шесть раз. В понедельник он заявил, что российский лидер “не убийца, но жесткий мужик”.

Решительно порвав со своим предшественником-демократом Джо Байденом, Трамп и его администрация представили конфликт как опосредованную войну между Россией и США, отказались от поддержки вступления Украины в НАТО и даже заговорили о признании Крыма российским.

Путин называет конфликт переломным моментом в отношениях Москвы с Западом, который, по его словам, унизил Россию после распада Советского Союза в 1991 году, расширив НАТО и посягнув на, как ему видится, законную сферу влияния Москвы, включая Украину и Грузию.

Доселе Путин так и не принял предложение Трампа о безоговорочном прекращении огня, на которое поспешно согласился Киев. В последние дни Россия использовала сотни беспилотников для атак на украинские города.

Однако в опубликованном во вторник интервью Би-би-си Трамп заявил, что не порвал отношения с Путиным, а соглашение по Украине в перспективе вполне возможно.

Первый источник опроверг прозвучавшее на прошлой неделе утверждение Трампа о том, что Путин якобы “вешает лапшу”, подчеркнув, что положительный настрой на переговорах с Уиткоффом не удалось превратить в предметное обсуждение мирного урегулирования.

Официальный представитель Белого дома заявил в понедельник, что для того, чтобы склонить Москву к переговорам, Трамп размышляет о стопроцентных пошлинах на российские товары, а также дополнительных санкциях против других стран за покупку ее экспортной продукции. Крупнейшие покупатели российской сырой нефти — Китай и Индия.

Несмотря на действующие санкции и расходы на крупнейший в Европе конфликт со времен Второй мировой войны, российская экономика объемом в два триллиона долларов демонстрирует гораздо лучшие показатели, чем ожидали многие в России и на Западе. Министерство экономики прогнозирует замедление годового роста до 2,5% в 2025 году с 4,3% в прошлом году.

Второй источник заявил, что у Трампа мало рычагов влияния на Путина, и предположил, что даже если Вашингтон введет пошлины против покупателей российской нефти, Москва все равно изыщет способ продавать ее на мировых рынках.

“Путин понимает, что Трамп — непредсказуемый человек, который может совершать неприятные поступки, но он лавирует, чтобы не раздражать его слишком сильно”, — сказал источник.

Заглядывая вперед, один из источников предрек в ближайшие месяцы эскалацию кризиса, и подчеркнул риск напряженности между двумя крупнейшими ядерными державами мира. По его прогнозам, боевые действия на Украине продолжатся.

Статья написана при участии Стива Холланда из Вашингтона