Трамп заявил, что не планирует поставлять Украине ракеты большой дальности

ЦАМТО, 16 июля. Президент США Дональд Трамп заявил 15 июля, что не планирует поставлять Украине ракеты большой дальности.

Как напоминает "РИА Новости", издание Military Watch Magazine со ссылкой на осведомленный источник 14 июля сообщило, что администрация Трампа рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет JASSM. Эти ракеты, по данным издания, могут быть переданы для оснащения истребителей F-16, которые поступают на вооружение украинских ВВС.

"Нет, мы не планируем этого делать", – сказал Д.Трамп журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.