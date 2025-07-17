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ЦАМТО

Экс-командующий Северным флотом Попов: ВМФ России нужны атомные авианосцы

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Вячеслав Попов

ЦАМТО, 16 июля. ВМФ России нужны атомные авианосцы, судьба единственного на сегодня авианосца "Адмирал Кузнецов" требует большой и профессиональной дискуссии, заявил "РИА Новости" экс-командующий Северным флотом (1999-2001 гг.) адмирал Вячеслав Попов.

Таким образом, он прокомментировал газетную публикацию о том, что Министерство обороны России якобы может отказаться от восстановления тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" и в настоящее время его ремонт и модернизация приостановлены.

"Мое глубокое убеждение заключается в том, что ВМФ России нужны атомные авианосцы: как минимум, один на Тихоокеанском флоте, другой на Северном, а может и на Юге. Все зависит от оценки угроз", – сказал В.Попов.

При этом он подчеркнул, что такие корабли в составе ударных группировок могли бы эффективно действовать в региональных конфликтах, по примеру Украины. В то же время, участие авианосцев в мировых войнах сегодня не рассматривается.

"Мир меняется, сегодня авианосцы и корабли охранения станут большой мишенью для средств поражения в глобальной войне", – сказал адмирал.

Он также отметил, что решение по дальнейшей судьбе единственного на сегодня в российском флоте авианосца "Адмирал Кузнецов" должно быть очень взвешенным и продуманным.

"Можно согласиться с тем, что дискуссия о его дальнейшей судьбе имеет основания. Однако не надо забывать, что в ремонт и модернизацию корабля уже вложены миллиарды рублей с 2017 года (начало ремонта – ред.). И наконец, самое главное – в случае утилизации авианосца мы потеряем школу обучения летчиков-палубников", – сказал "РИА Новости" В.Попов.

По его словам, если на государственном уровне будет принято решение о строительстве в России авианосцев нового поколения, то утилизировать "Адмирал Кузнецов" нельзя. "Тогда он будет использоваться, как вариант, в качестве учебного корабля для подготовки летчиков-палубников", – подчеркнул адмирал.

Как напоминает агентство, единственный авианосец ВМФ России "Адмирал Кузнецов" встал на ремонт в 2017 году после боевой службы у берегов Сирии. В октябре 2018 года при спуске "Адмирала Кузнецова" на воду случилась авария: плавучий док ПД-50, в котором находился корабль, резко ушел под воду, в результате чего на авианосец упал подъемный кран и повредил часть его палубы.

Корабль затем перевели на 35-й судоремонтный завод в Мурманске, где 12 декабря 2020 года на его борту возник пожар, когда искра от сварки попала в трюмное помещение с разлитым топливом. Два человека погибли, более десятка пострадали.

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Страны
Россия
Сирия
Украина
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Адмирал Кузнецов
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