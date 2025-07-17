Грузовой дрон линейки «Сварог» с грузоподъемностью до 50 кг отправится на передовую в августе

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Российские бойцы в зоне СВО уже в августе начнут получать грузовые дроны большой грузоподъемности для применения на труднодоступных участках фронта. С помощью таких дронов осуществляется снабжение бойцов на линии фронта. Об этом заявил официальный представитель инжинирингового центра перспективных разработок Frobotics.
Российские разработчики создали новый грузовой дрон линейки «Сварог» с грузоподъемностью до 50 кг. Его отправят в зону СВО в августе для применения на передовой. Беспилотник способен доставлять бойцам все необходимое для ведения боевых действий. Большая грузоподъемность позволяет за один раз перевозить большой объем груза.
— приводит ТАСС слова представителя компании-разработчика.
Дроны-доставщики весьма активно используются в зоне СВО, особенно на труднодоступных участках. При этом противник их «нещадно расстреливает», если обнаруживает. Поэтому доставка идет в основном ночью. Применение грузовых дронов спасает жизнь российским бойцам.
— добавил специалист.