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Военное обозрение

Грузовой дрон линейки «Сварог» с грузоподъемностью до 50 кг отправится на передовую в августе

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Источник изображения: topwar.ru

Российские бойцы в зоне СВО уже в августе начнут получать грузовые дроны большой грузоподъемности для применения на труднодоступных участках фронта. С помощью таких дронов осуществляется снабжение бойцов на линии фронта. Об этом заявил официальный представитель инжинирингового центра перспективных разработок Frobotics.

Российские разработчики создали новый грузовой дрон линейки «Сварог» с грузоподъемностью до 50 кг. Его отправят в зону СВО в августе для применения на передовой. Беспилотник способен доставлять бойцам все необходимое для ведения боевых действий. Большая грузоподъемность позволяет за один раз перевозить большой объем груза.

В августе в зоне СВО начнется применение грузового дрона-тяжеловеса линейки «Сварог» с полезной нагрузкой до 50 кг. Аппарат был разработан и испытан совместно с нашими партнерами.

— приводит ТАСС слова представителя компании-разработчика.

Дроны-доставщики весьма активно используются в зоне СВО, особенно на труднодоступных участках. При этом противник их «нещадно расстреливает», если обнаруживает. Поэтому доставка идет в основном ночью. Применение грузовых дронов спасает жизнь российским бойцам.

Сейчас машины снабжения противник просто нещадно расстреливает. Только за время моей командировки на ЛБС за неделю украинцы сожгли 10 машин доставки. Применение дронов для снабжения бойцов становится жизненно необходимым, потому что в ходе доставки гибнут люди.

— добавил специалист.

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