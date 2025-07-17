Германия планирует приобрести в США ракетный комплекс средней дальности

ЦАМТО, 16 июля. Германия высказала намерение приобрести в США ракетный комплекс средней дальности Typhon, позволяющий поражать цели на расстоянии до 2000 км.

Как заявлено, закупка комплекса усилит военный потенциал Германии на фоне растущей обеспокоенности по поводу безопасности в Европе.

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, который провел в Вашингтоне переговоры со своим американским коллегой Питом Хегсетом, закупка позволила бы Германии значительно повысить собственный оборонительный потенциал, а также значительно усилить потенциал сдерживания в Европе. П.Хегсет приветствовал интерес Германии к приобретению системы в рамках усиления трансатлантического сотрудничества в сфере обороны.

Система Typhon представляет собой мобильный наземный ракетный комплекс средней дальности, производство и развертывание которых ранее было запрещено ныне утратившим силу Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Система Typhon была оперативно разработана в рамках программы поставки СВ США наземного мобильного ракетного комплекса средней дальности (Mid-Range Capability – MRC) и занимает положение между тактическими ракетно-артиллерийскими системами и стратегическим оружием большой дальности.

Максимальная дальность поражения Typhon зависит от типа применяемых ракет. В базовом варианте в состав системы входят наземные пусковые установки с крылатыми ракетами "Томагавк" и многоцелевыми ракетами SM-6, которые предназначены для атаки наземных объектов и систем противоракетной обороны противника. Максимальная дальность стрельбы на текущий момент достигает 1500 км, но в США также ведутся разработки усовершенствованных боеприпасов.

По замыслу, система, позволяющая из Германии поражать цели на европейской части территории России, должна стать средством сдерживания основного потенциального противника Берлина.

В настоящее время переговоры о покупке Typhon находятся на начальной стадии и окончательное решение о продаже не принято, как не ясна и ее стоимость. Вопрос будет обсуждаться в Вашингтоне и, в случае принятия положительного решения, в Берлин будет направлено советующее письмо с предложением, после чего власти Германии смогут принять или отвергнуть его.

Потенциально возможная закупка Германией комплекса Typhon может стать первым экспортным контрактом на поставку системы данного класса и, тем самым, вновь откроет "ящик Пандоры", который был закрыт на время действия ДРСМД.

Запрос на покупку Typhon власти Германии приняли в то время, когда страна, наряду с Францией, Италией, Польшей, Швецией и Великобританией, реализует европейский проект ELSA (European Long-Range Strike Approach), направленный на обеспечение возможности нанесения ракетных ударов с использованием крылатых ракет наземного базирования на расстояние до 2000 км. Б.Писториус отметил, что реализация проекта ELSA займет от семи до десяти лет, назвав покупку Typhon промежуточным решением.

Помимо системы Typhon, в ходе визита в Вашингтон Б.Писториус также обсудил вопрос поставки Украине дополнительных зенитных ракетных комплексов "Пэтриот". Они могут быть переданы из состава ВС Германии и впоследствии заменены закупленными в США. При этом он заявил о необходимости дополнительного согласования технических, логистических и финансовых деталей приобретения, прежде чем будет достигнуто окончательное соглашение. Германия намерена выделить на эту закупку около двух миллиардов евро, что соответствует двум батареям "Пэтриот". К этому следует еще добавить комплект ЗУР, стоимость каждой из которых составляет 4 млн. долл.