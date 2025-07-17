Расследование дела Тимура Иванова о взятках продолжается, заявил адвокат

Адвокат Балуев: расследование дела о взятках Тимура Иванова продолжается

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Следствие по делу о взятках бывшего замминистра обороны Тимура Иванова истекает 23 июля, но расследование продолжается, рассказал РИА Новости его адвокат Денис Балуев.

"Расследование продолжается", - сказал собеседник агентства.

До этой же даты суд продлевал срок содержания под стражей Тимура Иванова, рассмотрения ходатайства следствия о дальнейшем продлении ареста пока не назначено, добавил адвокат.

По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.

Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания". Бородин признал вину и заключил сделку со следствием.

Другое дело Тимура Иванова о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы завершилось приговором. Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13,5 лет колонии со штрафом 100 миллионов рублей, он был лишен госнаград: ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени и почетного звания "Заслуженный строитель России". Второму фигуранту - бывшему руководителю "Оборонлогистики" Антону Филатову - суд назначил 12,5 лет колонии со штрафом 25 миллионов рублей.

Защита обжаловала приговор.

Дело слушалось в закрытом режиме.

Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей.

Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты.

В последствии лопнувший банк "Интеркоммерц" в лице "Агентства по страхованию вкладов" был признан потерпевшим, суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей.

Иск второго потерпевшего - "Главного управления обустройства войск" на 216,5 миллиона - суд также удовлетворил полностью.

Мосгорсуд конфисковал в пользу государства 300-метровую квартиру бывшего замминистра в центре Москвы, дом в престижном подмосковном поселке Архангельское и деньги, изъятые в ходе обысков по месту жительства и на работе на общую сумму 64,3 миллиона рублей, в валюте - 13,5 тысяч долларов и 4,7 тысячи евро, а также более двух миллионов рублей со счета в банке. У второго фигуранта Антона Филатова суд изъял в доход государства два участка в Москве и автомобиль марки Cadillac, денежные средства в размере 132 151 доллара, более 3,2 миллиона рублей и 2816 евро.