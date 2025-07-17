Операторы дронов ВС РФ и Узбекистана отработали уничтожение техники на учениях

Военнослужащие подготовили разведывательно-ударные БПЛА "Муравей" и ударные FPV-дроны "ПВХ" к вылету, а затем отработали слаженность действий по поражению техники и живой силы

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Операторы разведывательных и FPV-дронов ВС РФ и Узбекистана отработали уничтожение техники "противника" в рамках учений "Хамхорлик-2025", сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты разведывательных беспилотных летательных аппаратов и операторы ударных FPV-дронов Вооруженных сил России и Узбекистана отработали поиск, разведку и уничтожение бронированной техники незаконного вооруженного формирования (НВФ) при попытке прорыва государственной границы в рамках совместного российско-узбекского тактического учения "Хамкорлик-2025", - сказано в сообщении.

Согласно замыслу эпизода учения, в ходе воздушной разведки местности операторы БПЛА совместных сил выявили приближающиеся к границе группы НВФ на бронированной технике.

Военнослужащие подготовили разведывательно-ударные БПЛА "Муравей" и ударные FPV-дроны "ПВХ" к вылету, после чего отработали слаженность действий по уничтожению техники и живой силы. Кроме того, военнослужащие 201-й военной базы отработали применение наземного роботизированного комплекса "КТЗ" с целью доставки полезных грузов и эвакуации условно раненых.