Не спешите критиковать новый российский бронетранспортер БТ-3Ф

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Созданный на шасси БМП-3Ф новый российский бронетранспортер БТ-3Ф постоянно совершенствуется. Так, за время существования данной разработки были предприняты меры по увеличению огневой мощи.

Например, на дистанционно-управляемом боевом модуле вначале был установлен пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм. При этом сообщалось, что вместо него возможен монтаж автоматического гранатомета или 12,7-мм "Корда". С последним так и произошло, в настоящее время он занял свое место на крыше этого БТР.

Демонстрировался вариант и со спаренной пусковой установкой противотанковых управляемых ракет "Корнет", способных уничтожить все имеющиеся зарубежные танки.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

В носовой части корпуса также установлены два курсовых пулемета ПКТ. В опросах участников специальной военной операции неоднократно встречалось мнение о необходимости вести огонь на подавление противника с легкой бронетехники, "тройка" как раз для этого приспособлена.

При необходимости стойкость бронемашины к различным средствам поражения усиливается установкой решетчатых экранов и дополнительных стальных пластин. Это только часть мер, которые можно применить, в том числе для защиты от атак дронов.

На БТ-3Ф критикуется схема посадки и высадки десанта, однако, по мнению ряда специалистов, в наше время именно такой вариант легче сделать более защищенным, чем выход, находящийся в корме.

Часто подвергают сомнению необходимость преодоления вплавь водных преград бронетранспортерами, считая, что защита важнее, но плавающую машину нетрудно сделать не плавающей, как это уже было например с М2 "Брэдли", которым усилили бронирование.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Поэтому именно БТ-3Ф является хорошим кандидатом для замены, по крайней мере, части имеющихся в войсках МТ-ЛБ, которые используются для доставки пехоты. Что, конечно, не исключает необходимости серийного производства БМП нового поколения.

Лев Романов