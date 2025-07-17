Эксперт Сивков: РФ отразит атаку ракетами Tomahawk в случае их отправки Киеву

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике при этом отметил, что в случае получения Украиной Tomahawk перед РФ стоит задача по созданию низковысотного радиолокационного поля над европейской частью страны

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. России под силу отбить атаку крылатых ракет большой дальности Tomahawk, если они будут переданы Украине. Такое мнение ТАСС выразил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.

Ранее обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнейшес сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривал возможность отправки ракет Tomahawk Украине.

"Ракеты Tomahawk, в принципе, Россия уничтожить может. Потому что ракета Tomahawk такая же точная цель, как Storm Shadow, как ракета SCALP. Отличие только лишь в том, что если Storm Shadow и SCALP имеют дальность боя 500 км, при этом эффективная дальность 350 км, то Tomahawk дальность боя имеет до 1 500 км при эффективной дальности 1 200 км", - сказал Сивков.

Тем не менее, он отметил, что в случае получения Киевом Tomahawk перед Россией стоит задача по созданию низковысотного радиолокационного поля над всей европейской частью страны. По его мнению, это можно реализовать за счет организации патрулирования самолетами радиолокационного дозора.

Кроме того, он указал на необходимость усиления противовоздушной обороны в глубине России при потенциальной угрозе применения ракет большой дальности. Однако эксперт подчеркнул, что для этого стране нужен большой объем дополнительных ресурсов, в частности сталь и электроника.

"Поэтому тот курс, который сегодня проводит правительство Российской Федерации, курс на национализацию стратегически важных ресурсов, абсолютно правильный", - добавил Сивков.