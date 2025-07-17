Войти
ТАСС

Эксперт Сивков: РФ отразит атаку ракетами Tomahawk в случае их отправки Киеву

115
0
0
Дальнобойная крылатая ракета Tomahawk
Дальнобойная крылатая ракета Tomahawk.
Источник изображения: © Mark Wilson/ Getty Images

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике при этом отметил, что в случае получения Украиной Tomahawk перед РФ стоит задача по созданию низковысотного радиолокационного поля над европейской частью страны

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. России под силу отбить атаку крылатых ракет большой дальности Tomahawk, если они будут переданы Украине. Такое мнение ТАСС выразил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.

Ранее обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнейшес сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривал возможность отправки ракет Tomahawk Украине.

"Ракеты Tomahawk, в принципе, Россия уничтожить может. Потому что ракета Tomahawk такая же точная цель, как Storm Shadow, как ракета SCALP. Отличие только лишь в том, что если Storm Shadow и SCALP имеют дальность боя 500 км, при этом эффективная дальность 350 км, то Tomahawk дальность боя имеет до 1 500 км при эффективной дальности 1 200 км", - сказал Сивков.

Тем не менее, он отметил, что в случае получения Киевом Tomahawk перед Россией стоит задача по созданию низковысотного радиолокационного поля над всей европейской частью страны. По его мнению, это можно реализовать за счет организации патрулирования самолетами радиолокационного дозора.

Кроме того, он указал на необходимость усиления противовоздушной обороны в глубине России при потенциальной угрозе применения ракет большой дальности. Однако эксперт подчеркнул, что для этого стране нужен большой объем дополнительных ресурсов, в частности сталь и электроника.

"Поэтому тот курс, который сегодня проводит правительство Российской Федерации, курс на национализацию стратегически важных ресурсов, абсолютно правильный", - добавил Сивков. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
BGM-109 Tomahawk
SCALP
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.07 01:12
Ответ на "Когда случилась точка невозврата и Америка перестала быть мировым полицейским? (Newsweek, США)"
  • 17.07 00:24
  • 0
При чем тут славяне.
  • 16.07 23:49
  • 13
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 16.07 22:50
  • 0
Ответ на "Молдавский плацдарм"
  • 16.07 22:49
  • 26
Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому
  • 16.07 22:32
  • 0
Ответ на "«Наступление гораздо дешевле обороны»: В Норвегии предложили Европе сосредоточится на производстве наступательных ракет для войны с Россией"
  • 16.07 20:59
  • 0
Ответ на "Российский Т-80БВМ сравнили с западными танками"
  • 16.07 19:29
  • 9664
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.07 18:53
  • 0
Ответ на "Исторический конфликт между Россией и Европой (Al Khaleej, ОАЭ)"
  • 16.07 18:01
  • 3
Ответ на "На Западе заявили о революционных возможностях новых российских Су-34М"
  • 16.07 14:11
  • 1
В России создается миллиардный фонд для инвестиций в БПЛА. Военным БПЛА не хватает ИИ
  • 16.07 13:27
  • 1
Исторический конфликт между Россией и Европой (Al Khaleej, ОАЭ)
  • 16.07 08:42
  • 0
Молдавский плацдарм
  • 16.07 08:36
  • 0
Не мирные перспективы
  • 16.07 03:04
  • 1
«Наступление гораздо дешевле обороны»: В Норвегии предложили Европе сосредоточится на производстве наступательных ракет для войны с Россией