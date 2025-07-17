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Шведский «бронепоезд» ВСУ показали на видео

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Двухзвенный вездеход BvS-10 ВСУ показали на видео

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают эксплуатировать шведские вездеходы BvS-10, которые Киеву передали Нидерланды и Великобритания. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Война История Оружие».



На видео показан двухзвенный бронированный вездеход BvS-10 с решетчатым «мангалом» для защиты машины от дронов. Также гусеничный «бронепоезд» оснастили резинотканевыми экранами, которые прикрывают ходовую часть.

BvS-10 эксплуатируют с 2005 года. Передняя машина весит пять тонн, а задняя — 3,5 тонны. Базовая версия вездехода обеспечивает защиту от пуль стрелкового оружия и осколков. BvS-10 получил дизельный двигатель мощностью 285 лошадиных сил, который обеспечивает скорость до 70 километров в час на твердых покрытиях.

В мае стало известно, что Курганмашзавод холдинга «Высокоточные комплексы» возобновляет крупносерийное производство гусеничных плавающих вездеходов ТМ-140. В 2026 году предприятие планирует выпустить 40 машин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Нидерланды
Украина
Швеция
Компании
Высокоточные комплексы
Курганмашзавод
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