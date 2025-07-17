Адмирал: ВМФ России нужны атомные авианосцы

Командующий Северным флотом Попов: ВМФ России нужны атомные авианосцы

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Военно-морскому флоту России нужны атомные авианосцы, судьба единственного на сегодня авианосца "Адмирал Кузнецов" требует большой и профессиональной дискуссии, заявил РИА Новости экс-командующий Северным флотом (1999-2001) адмирал Вячеслав Попов.

Таким образом он прокомментировал газетную публикацию о том, что министерство обороны России якобы может отказаться от восстановления тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" и в настоящее время его ремонт и модернизация приостановлены.

"Мое глубокое убеждение заключается в том, что ВМФ России нужны атомные авианосцы: как минимум, один на Тихоокеанском флоте, другой на Северном, а может и на Юге. Все зависит от оценки угроз", - сказал Попов.

При этом он подчеркнул, что такие корабли в составе ударных группировок могли бы эффективно действовать в региональных конфликтах, по примеру Украины. В тоже время участие авианосцев в мировых войнах сегодня не рассматривается.

"Мир меняется, сегодня авианосцы и корабли охранения станут большой мишенью для средств поражения в глобальной войне", - сказал адмирал.

Он также отметил, что решение по дальнейшей судьбе единственного на сегодня в российском флоте авианосца "Адмирал Кузнецов" должно быть очень взвешенным и продуманным.

"Можно согласиться с тем, что дискуссия о его дальнейшей судьбе имеет основания. Однако не надо забывать, что в ремонт и модернизацию корабля уже вложены миллиарды рублей с 2017 года (начало ремонта – ред.). И наконец самое главное – в случае утилизации авианосца мы потеряем школу обучения летчиков-палубников", - сказал Попов.

По его словам, если на государственном уровне будет принято решение о строительстве в России авианосцев нового поколения, то утилизировать "Адмирал Кузнецов" нельзя. "Тогда он будет использоваться, как вариант, в качестве учебного корабля для подготовки летчиков-палубников", - сказал адмирал.

Единственный авианосец ВМФ России "Адмирал Кузнецов" встал в ремонт в 2017 году после боевой службы у берегов Сирии. В октябре 2018 года при спуске "Адмирала Кузнецова" на воду случилась авария: плавучий док ПД-50, в котором находился корабль, резко ушел под воду, в результате чего на авианосец упал подъемный кран и повредил часть его палубы.

Корабль затем перевели на 35-й судоремонтный завод в Мурманске, где 12 декабря 2020 года на его борту возник пожар, когда искра от сварки попала в трюмное помещение с разлитым топливом. Два человека погибли, более десятка пострадали.