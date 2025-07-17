Войти
Lenta.ru

Возможную передачу Киеву ракет Tomahawk связали с третьей мировой

112
0
0
Фото: Jonathan Sunderman / U.S. Navy / Handout / Reuters
Фото: Jonathan Sunderman / U.S. Navy / Handout / Reuters.

Генерал Попов: Возможная передача ракет Tomahawk Киеву начнет третью мировую

Отправка на Украину крылатых ракет Tomahawk, возможность передачи которых обсуждают в СМИ, может начать третью мировую войну. Генерал-майор авиации Владимир Попов связал риск начала глобального конфликта с поставками нового оружия ВСУ в беседе с NEWS.ru.

Он подчеркнул, что Tomahawk — это ракета большой дальности, которая может нести ядерные боевые части.

«Это будет уже не прелюдия третьей мировой войны, а ее начало. Мы ответим тем же самым. Я думаю, что администрация Трампа на это не пойдет. Это угрозы мифического характера», — сказал Попов.

Большинство модификаций Tomahawk несут подлодки и надводные корабли. Наземный запуск «Томагавков» обеспечивает только комплекс Typhon, который впервые испытали в 2023 году.

Ранее в июле источники газеты The Financial Times писали, что президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.07 01:12
Ответ на "Когда случилась точка невозврата и Америка перестала быть мировым полицейским? (Newsweek, США)"
  • 17.07 00:24
  • 0
При чем тут славяне.
  • 16.07 23:49
  • 13
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 16.07 22:50
  • 0
Ответ на "Молдавский плацдарм"
  • 16.07 22:49
  • 26
Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому
  • 16.07 22:32
  • 0
Ответ на "«Наступление гораздо дешевле обороны»: В Норвегии предложили Европе сосредоточится на производстве наступательных ракет для войны с Россией"
  • 16.07 20:59
  • 0
Ответ на "Российский Т-80БВМ сравнили с западными танками"
  • 16.07 19:29
  • 9664
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.07 18:53
  • 0
Ответ на "Исторический конфликт между Россией и Европой (Al Khaleej, ОАЭ)"
  • 16.07 18:01
  • 3
Ответ на "На Западе заявили о революционных возможностях новых российских Су-34М"
  • 16.07 14:11
  • 1
В России создается миллиардный фонд для инвестиций в БПЛА. Военным БПЛА не хватает ИИ
  • 16.07 13:27
  • 1
Исторический конфликт между Россией и Европой (Al Khaleej, ОАЭ)
  • 16.07 08:42
  • 0
Молдавский плацдарм
  • 16.07 08:36
  • 0
Не мирные перспективы
  • 16.07 03:04
  • 1
«Наступление гораздо дешевле обороны»: В Норвегии предложили Европе сосредоточится на производстве наступательных ракет для войны с Россией