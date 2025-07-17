Возможную передачу Киеву ракет Tomahawk связали с третьей мировой

Генерал Попов: Возможная передача ракет Tomahawk Киеву начнет третью мировую

Отправка на Украину крылатых ракет Tomahawk, возможность передачи которых обсуждают в СМИ, может начать третью мировую войну. Генерал-майор авиации Владимир Попов связал риск начала глобального конфликта с поставками нового оружия ВСУ в беседе с NEWS.ru.

Он подчеркнул, что Tomahawk — это ракета большой дальности, которая может нести ядерные боевые части.

«Это будет уже не прелюдия третьей мировой войны, а ее начало. Мы ответим тем же самым. Я думаю, что администрация Трампа на это не пойдет. Это угрозы мифического характера», — сказал Попов.

Большинство модификаций Tomahawk несут подлодки и надводные корабли. Наземный запуск «Томагавков» обеспечивает только комплекс Typhon, который впервые испытали в 2023 году.

Ранее в июле источники газеты The Financial Times писали, что президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.