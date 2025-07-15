Китайские ученые научились превращать обычных пчел в кибернетических разведчиков

Пчела

Исследователи из Пекинского технологического института научились превращать обычных пчел в управляемых киборгов, оснастив их мозговыми контроллерами весом всего 74 мг.

Контроллер интегрирован в мозг тремя тончайшими иглами, через которые поступают импульсы, заставляющие пчелу лететь вперед, назад, влево или вправо. В процессе тестирования пчелы в девяти случаях из десяти выполняли данные им команды. В дальнейшем пчелы-киборги найдут свое применение в военных целях, для борьбы с терроризмом и поиска выживших после стихийных бедствий. Чтобы этого достичь, исследователям предстоит решить несколько технических проблем. Одна из них — минимизация источника питания. Для автономной работы отребуется батарейка весом порядка 600 мгм, что намного больше веса самого оборудования.

Александр Агеев