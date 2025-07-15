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Деловая газета "Взгляд"

После операции «Синдур» ракеты Brahmos заинтересовали 15 стран мира

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Источник изображения: topwar.ru

После успешного применения ракеты Brahmos в ходе операции «Синдур» интерес к ее покупке выразили представители не менее 15 государств.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх сообщил, что после индийской операции "Синдур" против террористических объектов на территории Пакистана не менее 15 государств выразили интерес к покупке ракет Brahmos, передает РИА "Новости".

Он отметил: "Во время операции "Синдур" ракета Brahmos совершила чудо. Сейчас около 14-15 стран хотят иметь эту ракету".

Сингх также рассказал, что в городе Лакхнау недавно начал работу новый центр интеграции и тестирования аэрокосмической техники Brahmos. Этот завод был создан в составе оборонно-промышленного коридора штата Уттар-Прадеш и рассчитан на производство от 80 до 100 ракет Brahmos ежегодно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия проявила интерес к закупке российских зенитных ракетных комплексов С-500. Индия решила закупить российские танковые двигатели на сумму 248 млн долларов. Россия и Индия расширяют сотрудничество в сфере военной техники, заключив контракты на общую сумму около 80 млрд долларов.

Дмитрий Зубарев

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С-500
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