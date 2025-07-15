Перечислены возможные дальнобойные системы США для передачи Украине

Кроме ракет JASSM, США могут передать Украине снаряды ATACMS

Кроме ракет AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), США могут передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) боеприпасы Army TACtical Missile System (ATACMS). Возможные дальнобойные системы Вашингтона для передачи Киеву перечислил Telegram-канал «Военная хроника».

Издание пишет, что США располагают до 4000 ракетами ATACMS, из которых ранее Украина получила более 100. Telegram-канал отмечает четыре самых дальнобойных версии ATACMS: M39A1 (Block IA), M48 (Quick Reaction Unitary, QRU), M57 (Block IVA) и M57E1. Все снаряды имеют дальность применения до 300 километров. В отличие от трех последних, первая оснащена кассетной боевой частью.

«Новая возможная поставка ракет ATACMS для ВСУ — тревожный сигнал, особенно если объемы пойдут на уровне 200-500 единиц», — утверждает издание.

Ранее «Военная хроника» заметила, что поставки на Украину американских ракет AGM-158 JASSM в небольших объемах стратегически ничего не поменяют, однако впоследствии ситуация может измениться, если Киев начнет получать сотни таких боеприпасов.

Также в июле портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп в понедельник, 14 июля, планирует объявить о поставках Украине наступательных вооружений.