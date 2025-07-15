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Вестник Мордовии

Впервые показали применение БПЛА "Герань" с особо мощной боевой частью

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

В России постоянно совершенствуются беспилотники - камикадзе "Герань". Применение модернизированной версии с воздушным подрывом по украинскому мобильному трехкоординатному радиолокатору обзора воздушного пространства 36Д6 показали в телеграм-канале "Изнанка".

Наша разведка обнаружила такую РЛС в районе населенного пункта Борзна (Черниговская область).


Видео: ТГ-канал "Изнанка"


Через некоторое время цель атаковал первый БПЛА. Произошел мощный взрыв, и в воздух поднялся большой по размерам огненный шар. Через некоторое время аналогичная картина возникла на месте второй машины с прицепом, сопровождавшей этот комплекс.

Когда дым рассеялся, стало понятно, что вражеская техника сильно повреждена и продолжает гореть.

Подобные радиолокационные станции выпускались еще во времена Советского Союза, потом их немного усовершенствовали на ГП "Научно-производственный комплекс "Искра". Они получили обозначение 36D6M1-1.

Как сообщалось, трехмерная мобильная система противовоздушной обороны предназначена для обнаружения низко летящих воздушных целей (таких как крылатые ракеты) при применении активных и пассивных помех.

В 2018 году Украина отправила такую РЛС в США, она поступила в командный центр армии США в Орландо для изучения.

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США
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БПЛА
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