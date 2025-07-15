Трамп уверен, что РФ и Украина сделают шаги к урегулированию

До введения новых санкций против России не дойдет, отметил американский лидер

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что и Москва, и Киев сделают шаги к урегулированию на Украине, и до применения новых американский санкций в отношении РФ дело вообще не дойдет.

"Я надеюсь, что нам не придется делать это", - отметил он на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме, говоря о возможности введения пошлин в отношении России и ее торговых партнеров, если стороны не достигнут договоренностей об урегулировании конфликта на Украине. "Я уверен, что они сделают то, что нужно", - добавил Трамп, имея в виду шаги Москвы и Киева с целью урегулирования.