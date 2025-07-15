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ТАСС

Картаполов: поставки оружия Украине от США не помешают ВС РФ выполнить задачи

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ ТАСС

Глава комитета Госдумы по обороне также указал, что до конкретных шагов с американской стороны рано рассуждать на тему поставок дальнобойного оружия США Украине

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Поставки дальнобойного американского оружия Киеву не помешают России выполнить боевые задачи в рамках СВО. Такое мнение журналистам высказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"У них уже сейчас были достаточно дальнобойные средства. Это не мешает нам выполнять задачи. И чтобы им американцы ни дали - мы задачу свою выполним", - подчеркнул Картаполов.

Депутат также указал, что до конкретных шагов с американской стороны рано рассуждать на тему поставок дальнобойного оружия США Украине. "Что они дадут - давайте будем посмотреть", - заключил глава думского комитета.

В воскресенье портал Axios сообщил, что Трамп намерен 14 июля представить план поставок Украине оружия, в том числе наступательного. Источники портала утверждают, что план американского лидера может содержать пункт о возможной передаче Украине "дальнобойных ракет, которые могут достигать целей глубоко внутри территории России, включая Москву". При этом источники Axios отмечают, что им не известно, принято ли окончательное решение на этот счет.

Ранее глава Белого дома во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном заявил, что США направят Украине дополнительные вооружения, в том числе ракеты к системам Patriot, которые оплатит Евросоюз. 

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