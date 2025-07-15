Стало известно о готовности украинских истребителей для вооружения JASSM

MWM: Украинские истребители могут быть готовы переносить ракеты JASSM

Украинские истребители могут быть почти готовы переносить американские ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM). Об этом стало известно журналу Military Watch Magazine (MWM).

По данным издания, ракеты могут получить украинские истребители F-16. «В настоящее время эту ракету эксплуатируют четыре страны, включая Польшу, которая получила 110 снарядов для своих истребителей F-16», — говорится в публикации, где со ссылкой на источник отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность поставки Киеву ракет JASSM.

Там же отмечается, что другие самолеты, которыми располагает Украина, прежде всего Су-24М и Су-27, уже были модифицированы для запуска западных крылатых ракет Storm Shadow, которые имеют «некоторые сопоставимые характеристики с JASSM».

Ранее портал Axios сообщил, что Трамп в понедельник, 14 июля, планирует объявить о поставках Украине наступательных вооружений.

Также в июле президент США Дональд Трамп заявил, что США передадут Украине системы зенитных ракетных комплексов Patriot.