Войти
Lenta.ru

Стало известно о последствиях поставок Украине способных ударить по Москве ракет JASSM

502
0
0
Фото: Rachel Ross / U.S. Air Force
Фото: Rachel Ross / U.S. Air Force.

Для Украины ракеты JASSM могут играть роль ФАБов

Поставки на Украину американских ракет AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) в небольших объемах стратегически ничего не поменяют, однако впоследствии ситуация может поменяться, если Киев начнет получать сотни таких боеприпасов. Об этом стало известно Telegram-каналу «Военная хроника».

По данным издания, в случае регулярных поставок AGM-158 JASSM для украинской стороны будут играть ту же роль, что и фугасные авиационные бомбы (ФАБ) для российской, то есть cпровоцируют «системное размыкание глубины обороны».

Telegram-канал отмечает, что в модификации Extended Range (JASSM-ER) ракета имеет дальность применения до 925 километров, что позволит ей ударять, в частности, по крупным российским городам вроде Москвы. При этом, согласно изданию, не исключено, что JASSM может применяться с имеющихся у Украины самолетов МиГ-29, Су-24 и Су-27.

«Однако основная проблема в том, что передача JASSM может спровоцировать усиление дискуссии о поставках других, более дальнобойных видов вооружений», — заключается в публикации.

Ранее портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп в понедельник, 14 июля, планирует объявить о поставках Украине наступательных вооружений.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
JASSM
Су-24
Су-27
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.07 15:29
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 15.07 15:23
  • 0
ИИ теперь сам себе программист: новая эра самообучающихся алгоритмов
  • 15.07 14:58
  • 9647
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.07 08:48
  • 1
В ДНР заявили, что в Донбассе не останется безопасных мест, если Киев получит JDAM-ER
  • 15.07 08:23
  • 24
Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому
  • 15.07 06:26
  • 0
Текст от 1995 г. А. Зиновьев, "Русский эксперимент". Фрагмент, естественно. :)
  • 15.07 02:57
  • 0
Ответ на "Россия закрепилась на Украине надолго (Financial Times, Великобритания)"
  • 15.07 02:13
  • 2
Путин: в основе противоречий между Россией и Западом лежит не идеология
  • 15.07 01:30
  • 320
Космонавтика Илона Маска
  • 14.07 20:25
  • 0
Ответ на "На Западе заявили о революционных возможностях новых российских Су-34М"
  • 14.07 18:21
  • 1
Новая конверсия
  • 14.07 07:12
  • 1
Россия закрепилась на Украине надолго (Financial Times, Великобритания)
  • 14.07 00:59
  • 466
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 14.07 00:59
  • 15
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 14.07 00:56
  • 4
Украина получила новые крылатые ракеты SCALP: что это за оружие?