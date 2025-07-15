Обращение к вооруженным силам страны: перед лицом все более острых угроз Эммануэль Макрон призывает нацию к общей работе (Le Figaro, Франция)

Le Figaro: Макрон призвал к наращиванию военного потенциала Франции

Эммануэль Макрон в обращении к вооруженным силам страны призвал противостоять "российской угрозе", пишет Le Figaro. Он призвал нарастить военную мощь страны и сделать так, чтобы Францию в мире "опасались". Однако денег на это нет: правительство вынуждено экономить на всем.

Николя Баротт (Nicolas Barotte)

В садах особняка Бриенн (там находится офис министра вооруженных сил Франции, — прим. ИноСМИ) царила серьезная атмосфера. Выступивший там в преддверии национального праздника 14 июля президент Эммануэль Макрон сразу перешел к делу. "Мы переживаем момент потрясений. Никогда еще с 1945 года свобода не подвергалась такой угрозе, а мир на континенте настолько не зависел от принимаемых нами сегодня решений", — заявил он. В преддверии публикации нового национального стратегического обзора глава государства нарисовал картину более сурового и нестабильного мира, в котором деструктивные тенденции ускоряются за счет "подрыва солидарности". Макрон размышлял о неопределенности, которой характеризуются отношения с заокеанскими партнерами, о легкости применения насилия и "попранном" на Ближнем Востоке международном праве. Но главной проблемой, по его словам, является Россия.

"Исходящая от России угроза подготовлена, организована, носит устойчивый характер. Нам нужно уметь ей противостоять. Мы должны объединиться, чтобы противостоять этой угрозе и сдержать ее, — считает французский лидер. – В этом мире, чтобы быть свободным, нужно, чтобы тебя опасались. Чтобы тебя опасались, нужно быть сильным", — объявил он, призвав нацию "быть сильнее". "Для этого необходимо, чтобы все французы лучше осознавали происходящее, — добавил он. — Пришло время сделать выводы из того, что нам известно". "Нам это удастся", – заверил глава государства.

Усилия будут предприниматься на всех уровнях. Нарисовав тревожную картину мира – как уже поступил в пятницу начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерал Буркхард, чтобы подготовить почву [для выступления Верховного главнокомандующего], – президент поставил новые цели, призванные, по его словам, гарантировать безопасность французов. Но у него остается не так уж много времени: до конца его полномочий всего два года. И его возможности для маневра ограничены: премьер-министр Франсуа Байру стремится сэкономить 40 миллиардов евро… В Елисейском дворце приняли эту реальность.

Таким образом, увеличение бюджета министерства обороны в 2026 и 2027 годах будет значительным, но все-таки ограниченным. Предстоящие усилия будут, по словам Макрона, "заслуживающими доверия". В следующем году бюджет увеличится на 3,5 млрд евро по сравнению с запланированными ранее показателями. В 2027 году он увеличится на 3 млрд и достигнет 64 млрд евро (по сравнению с первоначально запланированными 56 млрд). Ожидается, что отметку в 67,4 млрд евро бюджет преодолеет только к 2030 году. Эммануэль Макрон решил ускорить процесс, но реальное положение дел в бюджетной сфере не даст вооруженным силам найти "оптимальный вес" в 100 миллиардов евро –цифру, которую упоминал министр вооруженных сил Себастьен Лекорню. Франция по-прежнему будет далека от реализации требуемых НАТО амбициозных планов по увеличению до 3,5% ВВП расходов на оборону.

Поставленная Эммануэлем Макроном цель заключается в ускоренном наращивании потенциала, достижение которого запланировано на конец десятилетия. Армия нуждается в запасах боеприпасов, БПЛА, космических технологиях и повышении уровня подготовки. "Мы должны преодолеть наши слабости", – призывает президент.

Он настойчиво подчеркнул, что расходы на оборону не будут финансироваться за счет госдолга, и переадресовал премьер-министру вопросы о том, каким образом успешно произвести такой бюджетный маневр. Он также обратился к компаниям, которым, по его словам, придется приспособиться и внести свой вклад во имя "патриотизма". Кроме того, президент призвал французов приложить коллективные усилия для повышения производительности труда в стране… Усилия эти будут финансироваться "за счет увеличения активности и производства", заверил президент, не вдаваясь в подробности. "У нас больше нет дивидендов мирного времени, которыми пользовались наши родители", – добавил он.

Опасность войны

Эммануэль Макрон не упоминал напрямую опасность войны. Но об этом прямо говорится в обновленном Национальном стратегическом обзоре, опубликованном в понедельник. Предыдущая версия этого документа, в котором излагается положение дел в мире и потенциальные угрозы, была издана в 2022 году, вскоре после начала боевых действий на Украине. Уже тогда в обзоре говорилось о перспективе "конфронтации" с Москвой "в долгосрочной перспективе". В январе прошлого года глава государства попросил подчиненных при подготовке нового издания обзора принять во внимание произошедшие за последние три года изменения: закрепление продолжительного характера конфликта, активное применение насилия, ускорение темпов развития технологий, неопределенность союзнических отношений… "Российская угроза" стала более конкретной. "Теперь ясно, что мы вступаем в новую эру, эпоху особенно высокого риска [развязывания] крупной войны высокой интенсивности за пределами национальной территории на европейском континенте, в которую к 2030 году будут вовлечены Франция и ее союзники, в частности европейские; в то же время наша территория станет мишенью для активного проведения гибридных операций, – предупреждают составители обзора, сотрудники Генерального секретариата по вопросам обороны и национальной безопасности. – Жизненно важно подготовиться к такому сценарию". < ... >

Чрезвычайное положение на национальном и общеевропейском уровне

Чрезвычайное положение приобрело общеевропейский масштаб. Во французском стратегическом обзоре проводится мысль о необходимости создания европейской опоры структур НАТО. Составители документа также откровенно обеспокоены торговой войной, развязанной США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. "Сплоченность и европейская солидарность тем более важны, что в последние несколько месяцев значительно возрос риск экономической и технологической войны, создавая, в свою очередь, угрозу для целых секторов, обеспечивающих нашу автономию и суверенитет", – подчеркивается в обзоре.

В тексте изложены "11 стратегических целей", по сути, повторяющих те, которые были перечислены в 2022 году. В документе также содержится ряд важных изменений. На первый план выходят вопросы надежности ядерного сдерживания, которое является краеугольным камнем в обеспечении безопасности страны, и способности нации противостоять угрозам. <…>

Дорожная карта

В третьем раздела обзора, который отсутствовал в версии 2022 года, представлены "пути и средства" для достижения этих целей. <…>

В документе черным по белому перечисляется список областей, которые необходимо укрепить. Усилия "сосредоточатся, в частности, на боеприпасах, БПЛА и дистанционно управляемых боеприпасах, подавлении средств обороны противника, противовоздушной обороне и средствах радиоэлектронной борьбы, ведении огня, включая возможности нанесения обычных ракетных ударов, средствах установления "контроля над морским пространством" и "истребительной авиации", транспортной авиации и системе командования, поддержке наземного компонента сил коалиции на оперативном уровне". Получается, что сделать предстоит практически всё.

Комментарии читателей Le Figaro

duffe

Что за цирк! Пусть Макрон для начала разберется со своим бесхозяйственным бюджетом, прежде чем что-то требовать от французов, прикрываясь угрозой так называемого "врага в долгосрочной перспективе" (которого и в телескоп не разглядеть).

Sewen68

Макрон – наш избранный президент, это факт… Но несмотря на все уважение, которое положено оказывать главе государства, нельзя не видеть, что его речи – это сплошная болтовня. Его тирады не несут за собой никаких последствий. У нас нет никаких претензий к России, а он опасно ей угрожает.

tonysoprano

Я думала, что с Олландом мы пробили дно, но этому унылому месье удалось упасть еще ниже, что за позор!!

FRANCOISE CEINTREY

Пусть для начала резко сократит затраты на свой стиль жизни и на бесполезные прогулки в самолете по всему миру…

Leloo

МАКРОН! Нам не нужна ТВОЯ война

Jack Finance

До чего он доведет страну в оставшиеся ему два года на посту главы государства? Этот тип очень опасен. Не стоит принимать его слова за чистую монету. Необходимо, чтобы существовали альтернативные силы. Вот уже 8 лет как он ошибается в своих прогнозах по практически всем важным сюжетом. Осторожно: от него исходит опасность!