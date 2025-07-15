Кремль рассчитывает на продолжение посреднических усилий Келлога в российско-украинском урегулировании

Москва. 14 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Ожидания от визита спецпосланника президента США Кита Келлога в Киев должны быть в первую очередь у него и украинской стороны, Россия же рассчитывает, что в качестве спецпредставителя он продолжит посреднические усилия, заявили в Кремле.

"В первую очередь ожидания должны быть у самого господина Келлога и у украинских собеседников. Для нас же очень важно, чтобы господин Келлог как представитель команды президента Трампа продолжил усилия по посредничеству, посреднических услуг в рамках российско-украинского урегулирования", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, чего ожидает Кремль от визита Келлога в Киев в контексте украинского урегулирования.