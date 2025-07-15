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Трамп: "Мы отправим оружие Patriot в Киев". Версии о наступательном вооружении для атаки на Москву (La Stampa, Италия)

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Президент РФ В. Путин принял участие в форуме АСИ
Президент РФ В. Путин принял участие в форуме АСИ.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Майшев

La Stampa: Трамп угрожает Москве отправкой Patriot в Киев и санкциями

Трамп обещает поставить Киеву Patriot через НАТО, пишет La Stampa. И вот уже Рютте мчится в Вашингтон обсуждать данное обещание. На повестке у Трампа и санкции, причем не только против Москвы, но и против ее главных союзников. Чем ответит Путин? Кое-что он уже предпринял.

Путин отправляет три корабля в Средиземное море. Деликатная миссия нового секретаря НАТО: переговоры с руководством США, оружие для Украины, переданное через Альянс, и подготовка новых санкций против России

Трамп объявил, что отправит оружие Patriot Киеву. "Там отчаянно в нем нуждаются", — сказал он. Этот шаг продиктован ухудшением отношений между президентом США и его российским коллегой, а также последними словами Трампа о том, что "Путин красиво говорит, а вечером всех бомбит".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон в рамках незапланированного визита сегодня и завтра. Стороны собираются обсудить обещание предоставить оружие Киеву. Этот шаг станет поворотным моментом, поскольку Альянс никогда напрямую не вооружал государство, не являющееся его членом, такое как Украина. До сих пор помощь Киеву оказывали отдельные страны-участницы НАТО. Заставив союзников заплатить за оружие, Трамп избежит расходов для США.

Кроме того, в Конгрессе одобрен двухпартийный законопроект, предусматривающий не только санкции в отношении Москвы, но и пошлины в 500% на импорт товаров из стран, которые продолжают покупать российские нефть, газ, уран и другие товары. Эти санкции затронут такие государства, как Китай и Индия, на которые приходится около 70% российской торговли энергоносителями и которые финансируют большую часть ее военной сферы. На практике Кремль очень боится вторичных санкций, поскольку они рискуют подорвать поддержку со стороны его главных союзников. Однако Трамп требует внести поправку, чтобы подписать законопроект: оставить только за президентом, а не за Конгрессом, все полномочия по введению и отмене санкций.

Тем временем Россия демонстрирует силы, развернув в Средиземном море три корабля, включая авианосец, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр" с общим залпом в четыре ракеты.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Китай
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Patriot ЗРК
Проекты
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