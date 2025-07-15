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Россия уничтожила большинство украинских танков M1 Abrams (The National Interest, США)

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Второй подбитый украинский танк M-1 Abrams
Второй подбитый украинский танк M-1 Abrams.
Источник изображения: © Фото из социальных сетей

TNI: российская армия уничтожила 87% американских танков Abrams на Украине

Танки M1 Abrams, считавшиеся неуязвимыми, показали свои слабые стороны на Украине: 87% машин были уничтожены российской артиллерией и дронами, пишет The National Interest. Отсутствие у ВСУ авиационной поддержки и недостаток технической компетенции свели возможности бронемашины на нет.

Майя Карлин (Maya Carlin)

С момента первой поставки на передовую в прошлом году 87% парка основных боевых танков M1 Abrams Украины было уничтожено, захвачено или потеряно. Согласно Military Watch Magazine, 27 из 31 переданных Киеву машин уже не в строю. США с несколькими союзниками по НАТО изначально обещали усилить оборонительные возможности Киева, предоставив ему ряд танков. Помимо американских Abrams он получил немецкие Leopard и британские Challenger II.

Серия Abrams хоть и считается одной из наиболее совершенных и надежных бронемашин в мире, на Украине она столкнулась с трудностями, снизившими ее эффективность на передовой: отсутствие у Украины авиационной и артиллерийской поддержки, недостаток технической и механической компетенции, а также нехватка персонала и оборудования.

Почему Abrams считается таким мощным?

Платформа M1 Abrams — пожалуй, одна из самых грозных в своем классе. Этот разработанный General Dynamics Land Systems (ранее Chrysler Defense) танк третьего поколения олицетворяет неуязвимость, летальность и боевую эффективность. Семейство Abrams появилось во время Холодной войны, когда СССР активно развивал бронетанковые технологии. Изначально армия США сотрудничала с ФРГ в попытке создать совместную серию танков для замены M60 и Leopard 1. И, несмотря на то, что из-за разногласий в дизайне и нехватки бюджета проект свернули, его американская ветвь привела к появлению платформы Abrams.

Главная особенность этих машин — способность выдержать удар. Используемая в конструкции броня Chobham исключительно прочна и эффективно противостоит кумулятивным снарядам. Примечательно, что у Abrams ее толщина составляет 30 сантиметров, тогда как старый M60 имел лишь 10 сантиметров.

За годы службы Abrams прошел серьезные модернизации, включая систему обмена данными между машинами, бортовую навигационную систему и активную систему защиты Trophy. Последняя защищает танк от различных боеприпасов, включая противотанковые ракеты и кумулятивные снаряды, повышая выживаемость экипажа.

Несмотря на возможности Abrams, старые модели M1, переданные Украине, оказались уязвимы перед современным российским противотанковым вооружением. Как отмечает Military Watch Magazine: "Большинство уничтоженных Abrams стали жертвами управляемой артиллерии или дронов-камикадзе, хотя один Abrams был подбит российским танком T-72B3 в перестрелке под Авдеевкой". Поскольку дроны дешевле и доступнее, Россия, вероятно, продолжит использовать их для атак на украинские танки.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Challenger 2
Leopard-1
M1 Abrams
Т-72
Компании
General Dynamics
Проекты
NATO
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