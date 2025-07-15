Чиновник Пентагона, ответственный за паузу в военных поставках Киеву, призывает США сосредоточиться на Китае (The Wall Street Journal, США)

Элбридж Колби во время слушаний по его утверждению на пост заместителя министра обороны по политическим вопросам в Комитете Сената по вооруженным силам 4 марта 2025 года.

WSJ: Хегсет остановил поставки Киеву из-за записки своего заместителя Колби

Инициатором приостановки военных поставок Киеву стал замминистра обороны США Колби пишет WSJ. Именно на основании его записки Хегсет принял решение временно заморозить передачу оружия.

Лара Селигман

Майкл Гордон (Michael R. Gordon)

Вашингтон — Высокопоставленный чиновник Пентагона Элбридж Колби хочет переориентировать вооруженные силы США на противодействие Китаю. В результате он оказался в центре внимания администрации Трампа, которой пришлось предпринять решительные меры, чтобы возобновить военные поставки Украине.

Именно Колби, 45-летний внук бывшего директора ЦРУ, в начале июня написал министру обороны Питу Хегсету докладную записку, где излагалось, как запросы Украины на поставки американского оружия грозят еще больше опустошить и без того истощенные арсеналы Пентагона.

В записке не приводилось никаких рекомендаций, и представитель министерства обороны назвал ее лишь инструментом для оценки того, как поставки оружия влияют на американские арсеналы. Однако некоторые чиновники администрации и конгрессмены утверждают, что именно она повлияла на решение Пентагона приостановить военные поставки в Киев, которое президент Трамп позже отменил.

Этот эпизод наглядно демонстрирует стремление Колби выполнить многолетние обещания США укрепить военные позиции в Западной части Тихого океана, утверждают его сторонники. Но он также подчеркивает противоположные соображения администрации, которая в первые же месяцы своего пребывания у власти развернула масштабные военные операции против Ирана и хуситов на Ближнем Востоке, продолжая при этом военные поставки на Украину.

“Колби глубоко размышлял о том, как США наилучшим образом защитить себя в эпоху скудных ресурсов, — сказал бывший советник Хегсета Дэн Колдуэлл. — Многие политики отказываются признавать эту реальность”.

Запросы на интервью, в котором бы он изложил свою точку зрения на помощь Украине и призыв к партнерам США в Азии и Европе активизировать свои оборонные усилия, Колби отклонил. Однако в субботу у себя в социальных сетях он заверил, что продолжит настаивать на том, чтобы союзники увеличили свои военные расходы, даже если некоторым из них “откровенные обсуждения окажутся не по нраву”.

Под этими откровенными обсуждениями подразумевается в том числе нажим на Японию и Австралию с требованием четко обозначить, какие военные шаги они готовы предпринять, если Китай нападет на Тайвань, сообщил один осведомленный источник. Настойчивые шаги Колби в этом направлении удивили официальных лиц региона, поскольку давняя политика “стратегической двусмысленности” США не позволяет четко заявить о том, какие действия Вашингтон намерен предпринять в случае обострения ситуации на Тайване, и даже сам Трамп никак не обозначил дальнейшего курса. Ранее о переговорах Колби сообщала британская газета Financial Times.

Колби ратует за усиление позиции против Китая и слывет сторонником “четкой расстановки приоритетов” — стремясь ограничить обязательства США за пределами Азии, чтобы высвободить ресурсы для противодействия Пекину. Тем самым он отмежевался как от “умеренных”, призывающих США отказаться от зарубежных обязательств, так и от традиционных “ястребов”-республиканцев.

Хотя президенты от обеих партий со времен Барака Обамы призывали сосредоточить стратегию национальной безопасности США на Китае, реализовать эту идею на практике оказалось намного сложнее — отчасти из-за новых угроз вне Азии, а отчасти из-за давних обязательств Пентагона в Европе и на Ближнем Востоке.

Призывы Колби снизить требования к американским войскам за пределами Азии рассорили его с рядом видных республиканцев.

“Много лет сторонники “расстановки приоритетов” в рядах Республиканской партии утверждали, что США не стоит ни бить по Ирану, ни помогать Украине, поскольку стране предстоит экономить ресурсы для возможной войны с Китаем”, — заявил Мэтью Крёниг из Атлантического совета, бывший советник по национальной безопасности штаба Митта Ромни 2012 года и Марко Рубио 2016 года. При этом президент Трамп, напротив, считает, что принцип “Америка превыше всего” требует неослабного участия США в делах различных регионов мира.

Когда в декабре Трамп назначил Колби на пост замминистра обороны по вопросам политики, разногласия среди республиканцев по вопросам национальной безопасности вышли на первый план. На мартовских слушаниях по утверждению своей кандидатуры Колби получил горячую поддержку от вице-президента Джей Ди Вэнса. Он не просто давний скептик в вопросе военных поставок Украине на миллиарды долларов, но и называл Колби своим другом.

Сенатор Том Коттон (республиканец от Арканзаса) подробно расспрашивал Колби насчет его недавнего заявления о перспективах сдерживания Ирана, если тот получит ядерное оружие. На слушаниях Колби изменил свою позицию, заявив, что Ирану нельзя позволять разрабатывать ядерное оружие, и пообещал предоставить президенту военные варианты, чтобы пресечь этот сценарий.

Сенатор от Кентукки Митч Макконнелл, единственный республиканец, голосовавший против Колби, раскритиковал его за политику, равносильную “геостратегическому членовредительству”.

У Колби тесные семейные связи с внешнеполитической элитой через деда, бывшего директора ЦРУ Уильяма Колби. “Бридж”, как его называют в Вашингтоне, учился в Японии, где отец работал в инвестиционном банке, а затем окончил Гарвардский университет.

В Йельской школе права его соседом по общежитию был Джон Файнер, впоследствии заместитель советника президента Джо Байдена по национальной безопасности. “Бунтарский” подход Колби ко внешней политике дал о себе знать уже тогда: он стал редким республиканцем, осудившим войну в Ираке.

Колби писал, что война в Ираке 2003 года и длительная американская оккупация стали “исторической ошибкой”, приведшей к растрате огромных ресурсов. В статье 2012 года он предостерегал против ударов по ядерным объектам Ирана, утверждая, что это даст Тегерану “все стимулы для того, чтобы перезапустить программу с удвоенной энергией”.

В качестве зампомощника министра обороны на первом сроке Трампа он сыграл важную роль в разработке Стратегии национальной обороны 2018 года, которая сместила акцент с борьбы с терроризмом, начатой Пентагоном после терактов 11 сентября 2001 года, на противодействие Китаю и России.

В работе Колби были свои шероховатости. Тогдашний министр обороны Трампа генерал морской пехоты в отставке Джим Мэттис был раздосадован акцентом Колби на защите Тайваня, вспоминают участники встречи.

“Я считаю, “Бридж” действительно грамотно подошел к разработке стратегии, — сказал полковник морской пехоты в отставке Фрэнк Хоффман, которого Мэттис привлек в качестве помощника в разработке стратегического документа. — Но, сделав Тайвань опорным пунктом нашего военного соперничества с Китаем, он сформулировал стратегические цели ýже, чем министр Мэттис”.

Колби подробно изложил свои взгляды в книге 2021 года “Стратегия воспрещения”, где утверждал, что защита Тайваня жизненно важна из-за его близости к Китаю. Наряду с Японией и Филиппинами он образует, по терминологии стратегов Пентагона, первую цепь островов в Западной части Тихого океана.

Объясняя повышенное внимание к Китаю, в книге он отметил, что Россию можно будет привлечь к антипекинской коалиции США. Он также предостерег от принятия Украины в НАТО, мотивировав это тем, что страна “крайне уязвима” для нападения России, и не может дать альянсу “никаких существенных преимуществ, хотя бы отдаленно сопоставимых с затратами и рисками, с которыми будет сопряжена ее оборона”.

Однако призыв Колби переосмыслить стратегию Пентагона подвергся испытанию уже на следующий год, когда Россия ввела на Украину войска и обратилась к Пекину за помощью в развитии своего военно-промышленного комплекса. Вместо того, чтобы бороться с одиноким Китаем, Вашингтон столкнулся с перспективой одновременного сдерживания двух географически разрозненных, но сотрудничающих противников.

Колби играет ключевую роль в политических дискуссиях и разработке новой оборонной стратегии, которая определит цели по расходам и развертыванию сил на долгие годы вперед.

Некоторые действующие и бывшие чиновники, разделяющие стремление Колби укрепить американский потенциал в Тихоокеанском регионе, допускают, что он преуспеет больше, последовательно отстаивая принципы, чем привлекая союзников. По их словам, Колби разозлил Токио своим призывом увеличить военные расходы до 3,5% от ВВП. Из-за политических разногласий вокруг военных расходов и пошлин Япония отложила переговоры высокого уровня с США, запланированные на июль.

Проведенный Колби анализ соглашения 2021 года под названием AUKUS, по которому Австралия получит от США атомные ударные подлодки и внесет несколько миллиардов долларов в американский ВПК, встревожил австралийских чиновников.

В прошлом году в интервью австралийскому телевидению Колби назвал “безумием” поставки Австралии ударных подлодок, если Пентагон не будет твердо уверен, что их хватит ему самому. Он добавил, что США “повезет”, если они доживут до 2030-х годов без конфликта с Китаем.

Но ярче всего взгляды Колби высветила секретная записка, предшествовавшая приостановке поставок оружия на Украину. В ней количество оружия, запрошенного Украиной, сравнивалось с арсеналами США для обучения и ведения боевых действий по всему миру. Позже Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что не несет ответственности за паузу в поставках, которые он впоследствии возобновил.

Бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Уэсс Митчелл, некогда вместе с Колби основавший политическую организацию под названием “Марафонская инициатива”, заявил, что стремление высокопоставленного представителя Пентагона к жестким решениям по сдерживанию Китая продиктовано опасениями, что США и так перегружены.

““Бридж” указал на реальную проблему и сказал: “Давайте поставим во главу угла главную угрозу, даже если ради этого нам придется пойти на компромисс в других регионах, — сказал Митчелл. — Люди вольны не соглашаться с его подходом, но он продиктован законной тревогой: сейчас у нас нет ресурсов для войны на три фронта”.