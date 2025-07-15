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Военное обозрение

В Турции прошли успешные испытания недавно разработанной самоходной гаубицы Arpan 155

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Источник изображения: topwar.ru

Согласно информации, опубликованной турецкой оборонной компанией ASFAT, недавно разработанная колёсная самоходная гаубица Arpan 155 успешно прошла серию квалификационных огневых испытаний, продемонстрировав характеристики, превосходящие первоначальные ожидания. Arpan 155 достигла беспрецедентной скорострельности – 8 выстрелов в минуту, превысив показатель в 6 выстрелов, установленный на квалификационном этапе программы, сообщает издание Army Recognition.

Гаубица Arpan 155 турецкого производства установлена на тактическом колесном шасси 8x8 и оснащена 155-мм пушкой калибра 52, соответствующей стандартам НАТО. Система может заряжаться как вручную, так и полуавтоматически и обеспечивает высокую скорость реагирования в полевых условиях. Диапазон возвышения составляет примерно от -0,20° до +68,04°, а горизонтальный угол поворота – ±17°, что позволяет вести точный огонь как прямой, так и непрямой наводкой по различным типам местности. Максимальная дальность стрельбы варьируется от 18 до 40 километров в зависимости от вида используемых снарядов.

Что касается транспорта, на который установлена пушка, то он оснащен двигателем мощностью 600 л. с. и полностью автоматической 7-ступенчатой коробкой передач. Машина развивает скорость до 80 км/ч на шоссе, запас хода составляет 600 км, а скорость на бездорожье - 50 км/ч. Кроме того, на нее можно дополнительно установить пулемёты 7,62-мм или 12,7-мм, дымовые шашки, средства радиоэлектронной борьбы, самовытаскивающую лебёдку и автоматическую систему пожаротушения для моторного отсека и кабины экипажа.

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Страны
Турция
Проекты
NATO
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